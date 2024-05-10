Психологічна підтримка для військовослужбовиць: гаряча лінія від Маршу Жінок

Кількість жінок в армії на початок січня 2024 року становила майже 70 тис. Нині українська армія активно бореться не лише з ворогом на полі бою, а й з гендерними стереотипами та нерівністю.

Однак й досі жінки у війську стикаються з проблемами, які впливають на психологічний стан військовослужбовиць: стосунки з сімʼєю та відстань від рідних, ставлення оточення, побратимів та посестер. Звісно, впливає також постійний стрес, виснаження та страх померти.

Феміністична ініціатива Марш Жінок запустила гарячу лінію підтримки військовослужбовиць. Що про це відомо, як звернутися і яку допомогу можуть надати, розповідаємо далі у матеріалі.

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Служба психологічної підтримки для військовослужбовиць

До служби психологічної підтримки, яку відкрила організація Марш Жінок, можуть звернутися всі військовослужбовиці.

Зокрема, звернутися за допомогою варто, якщо у тебе є наступні симптоми:

проблеми зі сном;

надмірне напруження;

апатія та втрата мотивації;

відчуття безвиході та самотності;

ПТСР, тривожний та депресивний стан;

суїцидальні думки;

проблеми в спілкуванні з близькими;

будь-які види насильства або булінгу.

— Наша мета — допомогти жінкам пройти через емоційно-складні ситуації та стани. На психологічній лінії працюють 17 досвічених та висококваліфікованих психологинь, в команді також є лікарки-психіатрині. Всі психологічні консультації є безплатними для жінок, адже оплату психологиням здійснює Марш Жінок, — пояснили в організації.

Звернутися за допомогою можна через Telegram-бот Маршу Жінок або за посиланням на сайті організації.

Психологічна підтримка потрібна не лише жінкам, а й чоловікам. Куди звертатися за психологічною допомогою чоловікам, ми писали в іншому матеріалі.

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