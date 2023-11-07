Коли здається, що нічого не допомагає. Що таке резистентна депресія та як її визначити

Депресія — це не просто поганий настрій чи сум, з яким можна впоратись, почитавши мотиваційні книги чи переглянувши улюблену комедію. Це серйозний стан, що може призвести до змін в житті людини.

Особливо важкою формою цієї хвороби є резистентна депресія, яка найскладніше піддається лікуванню. Детальніше про неї розповіла лікарка-психіатр Беата Надь.

Резистентна депресія: що це таке

Визначити резистентну депресію можна тоді, коли два курси приймання адекватно підібраних антидепресантів у терапевтичних дозах не дають результату.

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Але перед тим, як ставити такий діагноз, медики добре мають розібратися, бо причин невдалого лікування є кілька. Приміром, це може бути неправильно підібране дозування медикаментів, препарати чи їх комбінація. Також важливу роль відіграє і тривалість приймання ліків.

За словами Беати Надь, фактично половина пацієнтів, що отримали рецепт на антидепресанти, ігнорують рекомендації лікаря. Наприклад, вони пропускають приймання препаратів або припиняють лікування надто рано через небажані побічні дії медикаментів.

Перш ніж визнати депресію резистентною, лікарі наполегливо рекомендують:

переконатися у діагнозі та виключити супутні захворювання, як-от біполярний розлад чи гіпотиреоз;

приділити призначеним препаратам більше часу;

застосувати максимальну терапевтичну дозу;

змінити, додати інший антидепресант за необхідності.

Іноді заміна ліків або лікування основного захворювання може вирішити депресію, яку важко вилікувати.

Які є ризики утворення резистентної депресії

Як зазначає психіатриня, до ризиків утворення цього типу депресії належать такі фактори як:

початок депресії в доволі ранньому віці;

випадки депресії частішають і повторюються;

епізоди депресії тривають довше;

за ступенем вираженості депресія є важкою;

похилий вік пацієнта.

Раніше ми розповідали, як відрізнити депресію від тривожного розладу.

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