Вигорання та стрес ходять парою, але є суттєва різниця: експерти пояснюють, яка саме

Зараз ми часто можемо почути, що звільнення людини чи зміна сфери діяльності сталася через вигорання. Люди кажуть, що розчарувалися у професії, хоча насправді могли себе просто перевантажити та втомитися. Тому завжди треба зберігати Work life balance, щоб навіть омріяна робота не могла набриднути.

Вважається, що причиною вигорання є саме перевантаження та стрес на роботі, з якими людина не змогла впоратися. Проте нове дослідження спростовує це припущення. Про це розповідає Psychology Today.

Як з’явився термін вигорання

Це поняття з’явилося ще у 1974 році, його запропонував психолог Герберт Фройденбергер. Відносно нещодавно, у 2019 році, Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно включила цей стан до Міжнародного класифікатора хвороб.

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Цей стан описують як “синдром, що виник в результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратися”.

Симптоми та ознаки вигорання

Є три найпоширеніші симптоми вигорання: почуття виснаження або втрати сил, цинізм, зниження професійної ефективності. Існують, звісно, й інші:

розчарування,

розумова і фізична втома і виснаження,

поганий настрій, нетерплячість і гарячкуватість,

втрата мотивації й зниження інтересу до зобов’язань,

неможливість виконувати зобов’язання,

знижений імунітет до хвороб,

емоційна відстороненість від попередніх занять,

відчуття, що ваші зусилля недооцінені,

дистанціювання від колег,

безнадія і безпорадність,

прогули й неефективність роботи,

нестача сну,

проблеми з концентрацією уваги.

Стрес і вигорання — одне й теж?

Хоча вважають, що стрес є причиною вигорання, це зовсім різні речі. Це інший стан самого розуму, який не може минути завдяки тривалій відпустці, меншим навантаженням та часом роботи.

Коли людина переживає стрес, вона намагається впоратися із труднощами. Проте, коли приходить стадія вигорання, у людини повністю опускаються руки. Вона вважає, що її зусилля марні. Інтерес й мотивація зникають, немає бажання виконувати навіть найпростіші завдання.

То чи впливає стрес на вигорання?

Найважливіший симптом вигорання — це почуття повного виснаження.

— Його не можна позбутися звичайним відпочинком у вихідні або навіть відпусткою, — розповідає дослідник Крістіан Дорманн з Майнцського університету.

Інколи людина навіть намагається дистанціюватися від своєї роботи або людей, пов’язаних з нею.

Команда Університету Йоханнеса Гутенберга в Майнці провела 48 досліджень щодо вигорання і стресу. Вони проводилися з 1986 по 2019 рік у США, Канаді, Мексиці, Південній Африці, Австралії, Китаї й Тайвані. Результати дослідження ставлять під сумнів те, що стрес є рушійною силою вигорання.

Ці відчуття підсилюють одне одного, і навіть вигорання набагато сильніше впливає на стрес на робочому місці.

— Співробітникам, які страждають від емоційного вигоряння, необхідно своєчасно надавати відповідну підтримку, щоб розірвати порочне коло між стресом на роботі й вигоранням, — радить Дорманн.

За його словами, вигорання збільшується поступово. Це відбувається через велику кількість роботи, малу кількість часу і занадто великий стрес. Вплив вигорання можна дещо зменшити, якщо людина краще контролюватиме свій робочий процес і буде отримувати підтримку від колег або керівництва. Співробітники повинні мати можливість у будь-який час висловити свою думку про стрес на роботі й бути почутими.

Щоб побороти вигорання, необхідно знайти сили та натхнення щось робити. Раніше ми розповідали про ресурсний список, як він може допомогти з вигоранням.

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