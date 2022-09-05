Психологія

Вигорання та стрес ходять парою, але є суттєва різниця: експерти пояснюють, яка саме

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 15:00
Різниця між стресом та вигоранням: нове дослідження
Фото: Pexels

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