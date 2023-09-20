Психологія

Не алкоголь і не медитація! Що може допомогти знизити рівень стресу — дослідження науковців

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 21:30
Позбутися стресу
Фото: Pexels

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