Не алкоголь і не медитація! Що може допомогти знизити рівень стресу — дослідження науковців

Стрес, на жаль, нині оточує нас повсюдно. В реаліях України варто знати про методи та способи пониження рівня стресу. Відомо, що подолати проблему може допомогти спорт чи медитації.

Однак така діяльність допомагає не всім. Науковці Бірмінгемського університету виявили ще одну річ, яка здатна допомогти впоратися з високим рівнем стресу.

Що допомагає долати стрес, розповідаємо тобі далі.

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Як подолати стрес: дослідження

Науковці Бірмінгемського університету, що розташований у Великій Британії, Майкл Манціос та Кіріакі Джанну виявили, що усвідомлене розфарбовування допомагає людям, які страждають від тривожності та стресу.

Професор прикладної психології Майкл Манціос та викладач прикладної психології Кіріакі Джанну провели три експерименти, які змогли довести: малювання знижує рівень тривожності у людини.

Головне — аби під час цього процесу людина усвідомлено малювала. Адже саме повна концентрація на малюванні допомагає перемогти негативні емоції.

Під час першого експерименту вчені розділили студентів на дві групи. Одна група отримала пояснення та вказівки, як правильно “вмикати” свою свідомість та малювати. Інша група подібних інструкцій не мала. Після завершення експерименту перша група повідомила, що відчуває набагато менше тривоги, аніж до того.

Друга група подібних спостережень не мала.

— Це свідчить про те, що уважність під час розфарбовування може допомогти знизити тривогу. Однак деяким людям не подобалося отримувати інструкції під час фарбування, що зменшувало переваги усвідомленого розмальовування, — зазначали науковці.

Схожий результат науковці отримали й після другого експерименту, коли запросили викладачів, частина з яких щоденно розмальовувала протягом п’яти днів. Учасники зазначили, що стали відчувати менший рівень стресу, аніж ті, хто не виконував таких практик.

Під час третього експерименту дослідники порівняли вплив усвідомленого малювання із впливом медитацій.

Після дослідження науковці виснували, що вплив на зниження рівня стресу від обох цих речей — однаковий.

Проте стрес — це не тільки психологічний показник. Як приборкати стрес на гормональному рівні, ми розповідали тобі раніше.

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