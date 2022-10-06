Вбивця уваги та креативу: чому варто забути про багатозадачність та як (не) встигати все

Пригадай, чи знайома тобі ситуація: друг чи подруга вихваляються, що встигають виконати багато справ завдяки своїй багатозадачності. Здавалося б, що цього варто навчитися кожному. Та насправді експерти вважають: усе навпаки.

Експертка з нейроменеджменту та нейродослідниця Наталія Кадя розповіла, що багатофункціональність шкодить нашій увазі, а такий принцип не допомагає встигнути більше та швидше.

— Коли ми поєднуємо повільне і зосереджене, то результатом стане щось якісне. Але якщо ми хочемо встигнути виконати якнайбільше за якнайменше часу — отримаємо не лише неякісний результат, але й витратимо багато енергії на таке виконання.

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Насправді наш мозок просто не може бути багатозадачним. Навіть коли тобі здається, що виконуєш одночасно кілька справ, то в цей час мозок обробляє отриману інформацію по черзі. Коли ми ще й додаємо сюди швидкості, то отримаємо багато помилок, розфокусованість уваги та великі енергозатрати.

Чому варто відмовитися від багатозадачності

Як уже говорилося, постійні спроби зосередитися одночасно на кількох справах призводить до появи помилок у роботі. Такі помилки, зрештою, стануть постійними.

На додачу з часом ми можемо автоматично виконувати в одній справі дії, які насправді мали виконати у другій.

Також вічна біганина та спроби встигнути все впливають на психіку, а особливо — невдачі чи помилки. Такий психологічний стан провокує тривогу.

Легка тривога повільно наростає через достатній рівень стресу та розумової втоми, що призводить до надмірної стимуляції мозку та “короткого замикання”.

Ще одна непоширена думка: багатозадачність може спровокувати погіршення інтелектуальної роботи. Впливає це так: постійне переривання з однієї справи на іншу негативно впливає на короткочасну пам’ять. Як результат — ти швидко забуватимеш деталі кожного із завдань.

— Дослідження доводять, що мультитаскери можуть втрачати до десяти пунктів IQ у режимі багатозадачності. Для порівняння, ті, хто курить марихуану перед виконанням тих самих завдань, втрачають чотири пункти IQ.

Наталія Кадя також переконана, що багатозадачність шкодить креативності та розвитку фантазії. Пояснюється просто: коло мозок сконцентрований на функціональному виконанні завдання, він перестає думати поза межами автоматичного.

Багатозадачність просто вбиває нашу увагу.

Як зробити свою роботу якіснішою?

Треба усвідомити, що встигнути все просто неможливо. Тому просто відпусти цю ситуацію та сконцентруйся на необхідному для тебе вже зараз. На твоєму робочому столі не має бути нічого, що може тебе відривати. Як і у твоєму робочому просторі: музика, розмови тощо. Почни планувати та відводь кожному завданню окремий час. Тоді збільшиться і якість роботи, і її кількість. Разом з тим будь реалістом(-кою), коли вираховуєш необхідний на виконання того чи іншого завдання час.

Водночас нам варто пам’ятати про перерви між справами та відпочинок. Виявляється, він є навіть результативнішим за постійну роботу!

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