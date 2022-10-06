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Вбивця уваги та креативу: чому варто забути про багатозадачність та як (не) встигати все

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 19:00
Багатозадачність
Фото: Pexels

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