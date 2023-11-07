Лише конкретика та список дій. Як перейти на віддалену роботу — поради, що спростять пошук

Хочеш працювати віддалено? У цьому є багато переваг, наприклад, ти можеш працювати з будь-якої точки планети, подорожувати, поєднувати роботу з чимось іншим, а ще — не доведеться витрачати час на дорогу до офісу та назад. Читай поради, як перейти на віддалену роботу.
Корисними порадами, що наблизять тебе до віддаленої роботи, поділилося видання Elle. Віддалена робота та фриланс дають можливість самостійно визначати свій графік, що є дуже зручно. Якщо ти шукаєш нішу у віддаленій роботі, тримай поради.
Синдром самозванця часто спіткає нас, але це той випадок, коли про нього краще забути. Оціни свої вміння і таланти, випиши їх у блокнот, допиши свої навички, які можуть бути корисними для інших людей. Це допоможе визначити приблизний напрямок руху.
Проаналізуй та відшукай онлайн-проекти, що мають попит. Не хапайся за перший, який побачиш. Вибери щось справді цікаве для себе. Не шукай роботу на сайтах для фрилансерів — там багато конкурентів та низька оплата. Можеш скористатися Instagram — обери бренди, яким ти можеш покращити візуал, тексти або щось інше.
Супровідний лист та якісне портфоліо — це вже половина справи. Лист та портфоліо мають бути лаконічними, адже роботодавці не мають часу на вивчення десятків сторінок тексту. Сформуй свій запит та те, що ти можеш покращити у компанії.
Використовуй час та робочий простір з комфортом для себе та оточення. Визнач бажану тривалість робочого дня та намагайся дотримуватися її. Вдома розділи площу на зони роботи та відпочинку.
Часто фрилансери, а також ті, хто працюють віддалено, мають проблеми у комунікації з клієнтами. Вони можуть завалювати питаннями у неробочий час, давати додаткові завдання тощо. Під час знайомства з клієнтами чітко обговорюй межі комунікації, свій робочий час та питання, що можуть виникнути.
Раніше ми розповідали про переваги та недоліки workation.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.