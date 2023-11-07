Лише конкретика та список дій. Як перейти на віддалену роботу — поради, що спростять пошук

Хочеш працювати віддалено? У цьому є багато переваг, наприклад, ти можеш працювати з будь-якої точки планети, подорожувати, поєднувати роботу з чимось іншим, а ще — не доведеться витрачати час на дорогу до офісу та назад. Читай поради, як перейти на віддалену роботу.

Як перейти на віддалену роботу: п’ять корисних порад

Корисними порадами, що наблизять тебе до віддаленої роботи, поділилося видання Elle. Віддалена робота та фриланс дають можливість самостійно визначати свій графік, що є дуже зручно. Якщо ти шукаєш нішу у віддаленій роботі, тримай поради.

Оціни власні вміння.

Синдром самозванця часто спіткає нас, але це той випадок, коли про нього краще забути. Оціни свої вміння і таланти, випиши їх у блокнот, допиши свої навички, які можуть бути корисними для інших людей. Це допоможе визначити приблизний напрямок руху.

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Пошук.

Проаналізуй та відшукай онлайн-проекти, що мають попит. Не хапайся за перший, який побачиш. Вибери щось справді цікаве для себе. Не шукай роботу на сайтах для фрилансерів — там багато конкурентів та низька оплата. Можеш скористатися Instagram — обери бренди, яким ти можеш покращити візуал, тексти або щось інше.

Лист та портфоліо.

Супровідний лист та якісне портфоліо — це вже половина справи. Лист та портфоліо мають бути лаконічними, адже роботодавці не мають часу на вивчення десятків сторінок тексту. Сформуй свій запит та те, що ти можеш покращити у компанії.

Навички тайм-менеджменту.

Використовуй час та робочий простір з комфортом для себе та оточення. Визнач бажану тривалість робочого дня та намагайся дотримуватися її. Вдома розділи площу на зони роботи та відпочинку.

Визнач межі комунікації.

Часто фрилансери, а також ті, хто працюють віддалено, мають проблеми у комунікації з клієнтами. Вони можуть завалювати питаннями у неробочий час, давати додаткові завдання тощо. Під час знайомства з клієнтами чітко обговорюй межі комунікації, свій робочий час та питання, що можуть виникнути.

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