BRIEF: обмен пленными, атака на Дубно и продолжение скандала Маска и Трампа — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 9 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 9 июня

Сегодня состоялся обмен пленными — домой возвращаются тяжелораненые украинские военные, а также те, кому менее 25 лет. Обмен будет продолжаться в течение нескольких дней, окончательные цифры сообщат позже.

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Дубно. В результате масштабных обстрелов область потерпела сильный удар. Известно об одном раненом гражданском. Под атакой была вся Ровенская область. В регион летели десятки Шахедов и ракет.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что сейчас нет оснований для общей эвакуации из Сум. На границе Сумской области ситуация остается напряженной, у врага есть продвижение. Россияне, вероятно, оккупировали 189 квадратных километров в регионе.

В ГНСУ рассказали, что забронированные мужчины могут выезжать в отпуск за границу. В частности, это касается и некоторых государственных служащих. Не смогут выехать за границу на отдых: члены КМУ, депутаты, судьи, руководители центральных органов исполнительной власти, работники ОП, председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты, ЦИК, СНБО, СБУ и т.д.

Верховная Рада готовит новое жилищное законодательство. В плане — попрощаться с хрущевками. Около 600 тысяч украинцев стоят в очереди на жилье. Новый закон позволит изменить жилищный фонд, найти жилье для ВПЛ, создаст льготную ипотеку.

Международные новости сегодня, 9 июня

В Польше инициировали проверку результатов выборов. Возможные нарушения на выборах рассмотрит Национальная избирательная комиссия Польши. Проверят записи о неправильном подсчете голосов. В дальнейшем легитимность президента Польши Навроцкого будет определять Верховный суд страны.

Папа Римский Лев XIV предложил общую дату Пасхи для всех христиан. Он заявил, что Католическая церковь готова искать решение, чтобы у всех верующих праздник был в один день.

Конфликт Илона Маска и Дональда Трампа набирает обороты. В частности, Илон Маск пригрозил созданием собственной партии, а Трамп заявил, что их отношения с Маском испорчены, и Маск — непочтителен.

Французская компания Renault хочет производить дроны в Украине. Состоялись переговоры с Минобороны Франции по производству дронов на территории Украины. Окончательное решение пока не было принято, подробности не разглашают.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО должно увеличить противовоздушную оборону на 400%. Он добавил, что опасность для альянса не исчезнет даже после окончания войны в Украине.

Ранее мы рассказывали об аномальной жаре в Украине сегодня.

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