BRIEF: обмін полоненими, атака на Дубно і продовження скандалу Маска й Трампа — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 9 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 9 червня

Сьогодні відбувся обмін полоненими — додому повертаються важкопоранені українські військові, а також ті, кому менш як 25 років. Обмін триватиме протягом кількох днів, остаточні цифри повідомлять пізніше.

Сьогодні уночі російські окупанти атакували Дубно. Унаслідок масштабного обстрілу область зазнала сильного удару. Відомо про одного пораненого цивільного. Під атакою була вся Рівненська область. На регіон летіли десятки Шахедів та ракет.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що нині немає підстав для загальної евакуації з Сум. На кордоні Сумської області ситуація залишається напруженою, ворог має просування. Росіяни, ймовірно, окупували 189 км квадратних у регіоні.

У ДПСУ розповіли, що заброньовані чоловіки можуть виїздити у відпустку за кордон. Зокрема це стосується і деяких державних службовців. Не зможуть виїхати за кордон на відпочинок: члени КМУ, депутати, судді, керівники центральних органів виконавчої влади, працівники ОП, голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК, РНБО, СБУ тощо.

Верховна Рада готує нове житлове законодавство. У плані — розпрощатися із хрущовками. Близько 600 тисяч українців стоять у черзі на житло. Новий закон дасть можливість змінити житловий фонд, знайти житло для ВПО, створить пільгову іпотеку.

Міжнародні новини сьогодні, 9 червня

У Польщі ініціювали перевірку результатів виборів. Можливі порушення під час виборів розгляне Національна виборча комісія Польщі. Перевірятимуть записи про неправильний підрахунок голосів. Надалі чинність президента Польщі Навроцького визначатиме Верховний суд країни.

Папа Римський Лев XIV запропонував спільну дату Великодня для всіх християн. Він заявив, що Католицька церква готова шукати рішення, аби у всіх вірян свято було в один день.

Конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа набирає обертів. Зокрема Ілон Маск пригрозив створенням власної партії, а Трамп заявив, що їхні стосунки з Маском зіпсовані, і Маск — нешанобливий.

Французька компанія Renault хоче виробляти дрони в Україні. Відбулися переговори з Міноборони Франції щодо виробництва дронів на території України. Остаточне рішення поки не ухвалили, подробиці не розголошують.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО має збільшити протиповітряну оборону на 400%. Він додав, що небезпека для альянсу не зникне навіть після закінчення війни в Україні.

Раніше ми розповідали про аномальну спеку в Україні сьогодні.

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