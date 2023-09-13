Россияне задерживали его восемь раз… История партизана из Херсонской области о разведке, допросах и выстреле в ногу

Вся Украина и люди во многих других странах знают, каким сильным было движение сопротивления на Херсонщине. Люди, рискуя своей жизнью, передавали украинским военным информацию о россиянах и прилагали максимум усилий для освобождения региона.

Одним из таких партизан в Широкой Балке Херсонской области был Алексей Чечин. Он рассказал Вікнам о начале полномасштабного вторжения, оккупации Широкой Балки, партизанской деятельности, ранения и получения награды.

Когда слушаешь рассказ этого молодого человека, думаешь, что такие ситуации возможны только в кино. О том, как удавалось получать координаты и бежать в определенных ситуациях, он говорит: “Повезло”.

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Поездка за удобрениями и начало полномасштабной войны

В семье Алексея, кроме него, еще трое сыновей. Семейство занимается фермерством. Поэтому мужчина также постоянно находился в этой среде, даже выучился на агронома, чтобы лучше разбираться в деле. Сейчас также продолжает работать в этой сфере, но признается, что работа стала тяжелее, ведь поля заминированы.

— Идем, если видим что-то взрывоопасное и знаем как с ним обращаться — сносим на кучи. Если не знаем — вызываем саперов. Они что-то взрывают на месте, что-то увозят. 120 мины, снаряды, Грады — многое прилетало.

Страшно, но вариантов нет. Понимаешь, что нужно прокормить семью и вообще людей, потому что у тебя хлеб, — говорит Алексей.

Он добавляет, что в настоящее время урожая зерновых культур по Херсонской области почти нет. А зимних культур в оккупации очень мало насадили. Кроме того, удобрения сильно выросли в цене.

Фермер говорит, что перед полномасштабным вторжением был постоянно в работе, не было даже времени посмотреть новости по телевизору, узнавал все из социальных сетей. А ночью 24 февраля, около 03:00 Алексей с женой выехали из Широкой Балки в Николаев. Но причиной тогда еще не были обстрелы. Они поехали за удобрениями. Уже в пути услышали взрывы.

— Женщина спросила, что это. Сказал, может, кто салюты пускает. Хотя понимал, что это, но еще не верилось. В стороне Чонгар небо светилось, все горело.

Мы приехали в Николаев около 5:00, забрали удобрения, а перед нами был аэродром Кульбакино. Все прилеты были у нас на виду.

Мы поняли, что происходит и помчались домой к семье, чтобы думать, что делать дальше, — вспоминает мужчина.

Оккупация Широкой Балки

Когда возвращались, по трассе уже была колонна из машин до самого Херсона. По приезду домой семья Алексея собралась у его матери, ведь у нее был хороший подвал.

— Две недели мы жили там. У меня была беременная жена, у брата двое детей, один ребенок — совсем маленький. Первый день там просидели с братьями и решили, что нужно что-то делать.

Мы не могли сидеть на месте. Обратились в военкомат, а там уже набрали бригаду, это были те ребята, что полегли в Херсоне в Сиреневом парке. В основном набирали тех, кто имел боевой опыт, а потом смотрели на таких, как мы, — рассказывает Алексей.

Говорит, что не думал, что в Широкую Балку зайдут россияне, ведь ОТГ расположена в кармане.

— Россияне нас постоянно обходили. Когда они вошли в Херсон, мы уже готовились. Видели их постоянно с теми людьми, которые были на так называемом Руси сопротивления. Поднимали дроны, искали до последнего, пока первые пять единиц не вошли в деревню, — делится фермер. Говорит, что оккупанты схитрили и зашли со стороны Николаева.

Тогда поняли, что нужно вывозить семью. Дома остались Алексей, старший брат, мать и бабушка с дедушкой.

Человек рассказывает, когда русские военные заходили в Широкую Балку, у людей был страх. Жители уже видели по телевизору в Каховке, Херсоне и других городах.

— Первую неделю оккупанты заходили по адресам, кто-то им это рассказывал. Есть ведь такие повороты, что даже местные не знают и проезжают их, а россияне сразу заехали. Вероятно, кто-то показал, — говорит он.

Говорит, что россияне искали участников АТО, имеющих связи с ВСУ, людей, которые были им поперек горла. Затем они раз в неделю проводили обход каждой улицы и каждого двора.

Так продолжалась вся оккупация, редко случалось, что обходы были раз в две недели. Искали что угодно, к чему можно было придраться, даже к чашке с флагом Украины.

— В нашем селе почти все говорят суржиком. Оккупанты просто не понимали, что мы им говорим. Мой брат вообще на русском не говорит, когда нас забирали, просили меня быть переводчиком. Оккупанты кричали, что мы насилуем их русский язык своими словами, — рассказывает Алексей.

О начале партизанской деятельности

Алексей занимался партизанской деятельностью с начала оккупации Широкой Балки. Даже еще раньше выслеживал русских военных. Говорит, что замысел собрать компанию людей, которая бы следила за порядком, появилась в начале полномасштабного вторжения.

Были те, кто грабил магазины, ведь не было никакой власти, люди жаловались на воровство. Поэтому такая слежка за порядком была первой целью. Собралось 20 неравнодушных ребят, впоследствии осталось десять тех, кто передавал информацию об оккупантах. Ведь половина во время оккупации присоединилась к украинскому войску.

Как проводилась разведка

Алексей говорит, что местные знают каждое поле, ямку и холм. Ребята поднимали дрон, видели россиян, делали их фото, чтобы были доказательства. Потому что сначала нужно было доказывать, что оккупанты действительно есть в той местности, впоследствии ребятам начали верить только по координатам.

— Отмечали точно, откуда и куда оккупанты стоят, рисовали, на какое расстояние они растянулись в длину и ширину. Рисовали, где стоят Грады и САУ, а потом смотрели, как за ними отрабатывают, — делится он.

Добавляет, что сначала передали информацию через знакомых, у кого они были в Вооруженных силах. Потом, когда несколько раз отработали, понимали, кому нужно отправлять, чтобы быстрее приходила информация. Впоследствии передавали данные по каналу Николаевский Ванек.

Истории о разведке, словно из фильма

У группы так называемой разведки было два дрона, один летал на 3 км, другой — на 9 км.

— Когда запускали на 9 км, оттягивались как можно дальше. Нам нужно было увидеть издалека, где они стоят, а не повиснуть над ними. Около не подтягивались, ведь не хотели подвергаться опасности.

Были случаи, когда четверо ребят поехали на вечернюю разведку и наткнулись на вражескую колонну. Ребята ехали на авто, остановились и увидели закрытый танк, хотели его забрать, но не получилось. Оставили его и ушли, а потом услышали, как ревет техника.

Спрятались в канал, когда выглянули, что там до 50 единиц техники. Машину россияне сравнили с землей. После оккупации мы уехали на то место, чтобы хотя бы забрать номера машины. Ребята залезли в трубу, сидели до последнего. Звонили нам и говорили, что дадут точку, чтобы туда били даже времена того, что они там. Впрочем, они по трубе и каналам выползли. А наши военные отработали тогда хорошо: и танки, и БТРы, и БМП.

В другой раз я шел со своими братьями, хотели забрать два КамАЗа, которые были загружены БК. Дронами посмотрели, как будто вокруг никого не было.

Когда дошли до них 200 м, россияне начали вылезать из посадки, как насекомые.

Мы не знали, что делать. Дозвонились дяде, он так быстро за нами приехал, что оккупанты даже не успели среагировать. Мы выскочили из посадки, сели в машину и скрылись, — делится историями Алексей.

Оккупанты задерживали восемь раз

Оккупанты задерживали Алексея с товарищами восемь раз. Но все эти разы он держался и не разглашал россиянам никакой информации. Первый раз задержание произошло уже на третий день оккупации. Тогда российский Тигр заехал во двор, россияне устроили обыски дома и забрали Алексея с братом в Херсон.

— Говорили, что мы нацисты, спрашивали, где оружие. Они утверждали, что у нас есть оружие.

Прицепились к тому, что у нас лежали рации для работы. Говорили, что мы связываемся с авиацией. Мы им предлагали проверить, на какое расстояние работают рации. Но они стояли на своем.

Били нас, но так, как не было доказательств, чтобы нас держать дальше, отпустили. Нас держали недолго, но много раз, — делится Алексей.

По его словам, во время первого задержания их забрали утром, а в 18.00 уже отпустили.

— Выбросили в Херсоне с завязанными глазами, сказали, что через 100 м можем снять повязки. В городе уже был комендантский час, мы не успевали домой, нас забрал знакомый. А когда возвращались, на каждом блокпосте было свое “происшествие”. Только на одном заметили следы от наручников и отпустили, потому что знали, что вчера везли в Херсон. А других просто издевались, — отмечает он.

О том, как оккупанты решают задерживать кого-то, Алексей говорит так: русские находят человека, из которого могут что-то выбить, а он говорит, что и о ком знает.

— Некоторые люди несколько по-своему все интерпретируют. Они не понимали, что в деревне ходила так называемая жена, которая следила за порядком в поселке, они называли это терробороной.

А для оккупантов тероборона — это серьезно. Они знали о военных терроборонах по боям в Сиреневом парке в Херсоне.

Также ситуация с задержаниями заключалась в том, что группы оккупантов менялись раз в две недели. Приезжала новая группа росгвардии, каждая по-своему допрашивала. Они не контактировали друг с другом совсем. Могли забрать даже если ты вчера уже был на допросах.

В одной из групп было очень много казахов, они были более лояльны. У них было понимание, кто такая мама. Когда мать падала на колени и умоляла, чтобы больше не забирали детей, она ведь не выдержит, они ее поднимали, давали лекарства, говорили, что все будет хорошо, если они не виноваты, то вернутся, — рассказывает фермер.

А также добавляет, что матерям было тяжелее всего.

В оккупации во все эти неприятные моменты тяжелее всего было маме. Всем прошедшим матерям низкий поклон.

— Я, как папа, сейчас их понимаю. Потому что это нужно быть настоящей героиней, чтобы перетерпеть все ужасы, что они видели. Как их детей уносят и пытают у них на глазах. А труднее всего тем, в которых убивают на глазах всю их жизнь.

Людям нужно рассказать эти ужасы, которые претерпели матери. Нам это проще переносить, быстро забывается, а они никогда не забудут, — акцентирует Алексей.

Мужчина рассказывает, что в соседнем Станиславе оккупанты были более жестокими, там специально для допросов они обустроили библиотеку, которая располагалась вблизи школы.

— Подвешивали людей за руки, избивали всем, чем хочешь. Мне повезло — это меня обошло, а брат пережил это. Однажды его с утра забрали и завезли туда. Подвешивали за руки, два часа висел, отрезали веревку, он падал под батарею, его допрашивали. Если что-то не так, рассказывал, то избивали столом. Ему очень тяжело было, до сих пор не может забыть тех пыток. Но понимаешь, что у некоторых людей было гораздо хуже, — говорит Алексей.

Добавляет, что у многих ребят начались проблемы со здоровьем, ведь когда их забирали, они целыми днями могли быть без еды и воды.

По словам Алексея, россияне не скрывали своей деятельности. Они могли избивать человека до определенного момента, потом заставляли на видео говорить какие-то фальшивые признания и отпускали. Но отпускали только при записи этих признаний на видео.

Не дошли до украинских военных почти 1 км

20 сентября 2022 Алексей с братом решили прорываться на неоккупированную территорию Украины. Оккупанты “раскололи” одного мужчину, который многое рассказал об их деятельности. Поэтому братья поняли, что оставаться нельзя. Тогда пошли к знакомой, там собрали сумку, переночевали и предупредили наших бойцов, что будут идти два гражданских человека без оружия.

— Нас вели, мы постоянно были на связи. Номер человека, с которым созванивался, я подписал как “таксист Саша”. С собой взяли документы, немного денег. Все, что было в сумке, по дороге выбросили. Где-то 15 км прошли. Я понимал, куда нам ночью идти, ребята (украинские военные — ред.) также передавали, по какой дороге нам идти, и если пройти определенным путем, они нас встретят.

Мы не дошли до ребят буквально 1 км. Они следили за нами с помощью дрона. За три часа до того, как мы были там, на одном наблюдательном пункте было пусто. Там неделя никого не было.

Мы подползли в 10 м к СП, очень близко. Оккупанты вылезли из блиндажа.

Первый раз выстрелили и приказали лежать, я до последнего думал, что это наши, даже когда ногу прострелили. Они предупреждали, что примут жестко. Я думал, принимайте, как хотите, чтобы я попал в семью, к дочери, которую с рождения не видел, — признается Алексей.

Один из россиян выстрелил ему в ногу в упор, пуля пробила не стопу, она срикошетила от одной кости и пробила малую берцовую. Оккупанты затащили братьев в блиндаж, где они пытались объяснить, что являются простыми гражданскими и хотят выйти из Широкой Балки, потому что пропускной пункт уже не работал.

Россияне проверяли телефон, который потом, конечно, оставили. Спрашивали, что это за таксист Саша. Алексей с братом по дороге придумал историю. Поэтому мужчина сказал, что это таксист, который должен забрать их и отвезти домой.

Оккупанты пытались оказать Алексею первую помощь, но получалось это плохо. Он сам говорил им, как нужно перемотать ногу и что нужно принести дощечки, чтобы ее зафиксировать. Потом мужчин затащили глубже в окоп.

— Пришел, наверное, один ДНРовец, потому что сказал: “Я на щирой украинской тоже могу разговаривать. Но я Украину не люблю”. Брата держали на позиции до 06:00, меня держали, наверное, где-то часок. Я начинал терять сознание, потому что потерял много крови. Меня бросили в КамАЗ, отвезли снова в Широкую Балку, забросили в медпункт, перевязали, поставили капельницу и отправили в Херсон.

Но когда нас затянули на российские позиции, я не видел брата, только слышал. Оккупанты выстрелили, потом один подошел и сказал: “Я пристрелил твоего брата, он уже ничего не сможет сказать. Давай ты рассказывай”.

Я слышу, что брат говорит, но делаю вид, что горюю. Стою на своем. Русский понял, что я не поверил. Ушел, выстрелил еще раз и говорит, что на этот раз точно брата пристрелил. Я снова делаю вид, что в горе. Так было трижды, но у россиянина ничего не вышло.

Потом уже брат рассказывал, что его увели в сторону и привязали к дереву. Я до последнего не знал, где он, пока в больницу тетка не приехала и не сказала, что брат пришел домой, но весь избит. Оккупанты даже пробовали резать ему пальцы, — вспоминает Алексей.

О “лечении” в Херсоне

Алексей около месяца находился в больнице Херсона, где ему как-нибудь оказывали медицинскую помощь. Даже врач ему говорил, что нужно уезжать на неоккупированную Украину и нормально лечиться.

— Мне сделали две выписки. Одну на русском — врач написал там “осколочное ранение”. А второй — на украинском языке, где врач подробно расписал все, как было. Когда мать приехала в больницу, я ей отдал выписку, она ее забрала домой и спрятала.

Российская справка была, чтобы я мог на блокпостах ее показать. Но дорога на неоккупированную Украину была только через Крым, я так ехать не хотел, потому вернулся в село. Он был еще оккупирован, — говорит он.

Как жила Широкая Балка во время оккупации

Алексей говорит, что сначала люди боялись. А потом уже выходили на улицы.

— Обычно пожилые люди, которые не переносили оккупантов на дух, приходили и говорили, что и где они видели. Был один уникален. Садился в мотоблок и ехал в поле косить траву, заезжал в такие места, где никто не добирался. Он же старенький. Говорил оккупантам, что он не знал, что они там стоят. А на самом деле ездил, чтобы узнать, где есть оккупанты.

Ездил не туда, где постоянные бои, а туда, где была артиллерия, БК и т.д. Узнавал, приезжал и давал информацию, а когда отрабатывали по ним, ездил проверять. Пожилые люди говорили, что они свое отжили, а теперь будут помогать, чем могут, — делится историей дедушки фермер.

О деоккупации говорит, что люди не могли поверить, что украинские военные уже освобождают территории. Первыми наши бойцы вошли в Станислав, люди их там видели и верили в это. А в Широкой Балке еще не было военных. Люди ехали в Станислав, чтобы в этом убедиться. А когда все-таки поверили в это, очень радовались. Встречали их со слезами, доставали украинские флаги и пытались помочь чем-нибудь и угостить.

О награде и что считает самым ценным

За свою деятельность Алексей Чечин получил орден За заслуги ІІІ степени. Надо сказать, что произошло это очень неожиданно.

— Однажды мне позвонил генерал и сказал, что скоро за мной приедет машина, и я поеду получать медаль. А номер водителя он мне пришлет. Когда мы приехали, все, кто там был, говорили, что у них такая же ситуация, для них это тоже было неожиданно, — вспоминает Алексей.

Также он рассказывает, что во второй день деоккупации Широкой Балки приехал Дмитрий Марченко. Он поблагодарил всех ребят и забрал Алексея на лечение в Николаев. Там он находился под контролем Марченко и Виталия Кима до последней операции. Тогда же впервые поехал на встречу с женой и дочерью, которую не видел с рождения. Хотя врач и запрещал уезжать.

— Когда я увидел ее, смотрел на нее, как на себя. Копия отца. Слезы были. Тяжело было ехать, только приехал, взял на руки, полчаса прошло, а надо ехать назад, — делится он. Сейчас вся семья вместе в Широкой Балке.

— Самое ценное для меня то, что я внес хоть какую-нибудь частицу в нашу победу и деоккупацию. Мне многие благодарят за то, что я сделал. А я им отвечаю, что в тот момент, когда я это делал, думал о своей дочери. Потому что хотел, чтобы жена и дочь были дома, — признается он.

Обращение к тем, кто в оккупации

Алексей говорит, что хорошо понимает находящихся в оккупации людей.

— Это тяжело, но все равно будет деоккупация. Если ты искренний украинец или украинка и хочешь быть под нашим украинским флагом, нужно ждать и делать все, чтобы это произошло. Все территории дождутся деоккупации, все будет Украина, утверждает Алексей Чечин.

На оккупированной Херсонской области и в Херсоне было много партизан, которые боролись против оккупантов. Ранее мы рассказывали историю херсонского партизана о подпольном движении в оккупации.

Главное фото: Украинская правда

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