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Росіяни затримували його вісім разів… Історія партизана з Херсонщини про розвідку, допити та постріл у ногу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 17:00
Олексій Чечин: історія фермера з Херсонщини про партизанство

Ексклюзиви
Росіяни затримували його вісім разів… Історія партизана з Херсонщини про розвідку, допити та постріл у ногу
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