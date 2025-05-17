Эпатажные, яркие и лирические — это финал Евровидения 2025: как прошел самый большой песенный конкурс

17 мая миллионы зрителей со всего мира прикипели глаза к своим экранам — ведь сейчас был финал Евровидения 2025!

Представители 26 стран, прошедших в финал, показали яркие, неординарные и кое-где странноватые выступления. Вікна следили за ходом событий и записали интересные моменты из финала Евровидения 2025 года.

Читай, как прошел самый большой песенный конкурс мира, объединяющий сердца, и были ли досадные инциденты на сцене — дальше в материале.

Евровидение 2025 — финал: как прошел конкурс

Еще до первого выступления организаторы шоу решили показать, как сложно доставлять кубок победителя. Кто-то из ведущих даже предлагал временно заменить ее на бутылку из-под воды. Другие говорили, что можно просто не торопиться. Однако потом все вспомнили, что они все-таки швейцарцы, поэтому должны быть пунктуальными. И тогда за кубком отправились профессионалы.

Доставали этот приз из глубин горной реки под песню Кончиты Вурст. А вот когда кубок уже был почти в руках ведущих, то к нему снова пытались дотронуться победители 2024 года Немо. На что получили решительный отказ. Так что им не оставалось ничего, кроме как начать шоу своей победной песней, после которой начался парад финалистов этого года.

С начала конкурса зрителей удивляли ведущие гранд-финала Евровидения. Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер появились в красивых костюмах.

Финал конкурса открыл юный исполнитель из Норвегии Kyle Alessandro с песней Lighter.

Исполнитель был одним из фаворитов зрителей, однако букмекеры прогнозировали Кайло Алессандро всего 20 место.

Вероятно, из-за переживаний у Кайло очень дрожал голос во всем исполнении. Он тоже не попадал в бит. Вместе с тем, парень зажег драйвовым исполнением, а “изюминка” выступления — танцы!

Стоит отметить, что подобные проблемы были не только у юного участника: исполнительница из Люксембурга также запомнилась дрожащим голосом. Но удалось хорошо зажечь публику речитативом.

Третьим выступил участник из Эстонии, рэпер Tommy Cash. Его песня Espresso Macchiato стала вирусной во многих социальных сетях, а украинцам он скандально известен желанием “примирить” народы Украины и России, что воспевает в другой своей песне.

Вместе с тем, выступление скорее разочаровало, чем повеселило зрителей. Неоднозначная постановка не отвечала тому хайпу, который летел соцсетями по поводу песни конкурсанта.

Седьмые — наши конкурсанты! Ziferblat умилил зрителей Евровидения 2025. Невероятная постановка шоу, световые эффекты, которые пульсировали в ритме музыки и исполнения.

Особенно памятным стал момент, когда Даниил ловит луч света на сцене и передает его дальше. Но не менее важны стали слова наших представителей на Евровидении. Даниил в конце выступления воскликнул: “Спасибо, Европа! Спасибо за помощь! Слова Украине!”.

Эпатажные, яркие и лирические — это финал Евровидения 2025: как прошел самый большой песенный конкурс / 10 Фотографий

Кроме того, мы нашли интересные комментарии под видео из выступления Ziferblat на Евровидении. И стоит отметить, мы тоже это заметили!

После украинских конкурсантов на сцене прозвучали легендарные Canzone per te и Volare.

Девятым на сцену вышел один из любимцев шоу, исполнитель JJ из Австрии. На конкурсную песню WastedLove его воодушевила российская певица.

Букмекеры предсказали ему победу с вероятностью в 20%! Что ж, вокал был сильным, а в конце зрителей ждал клубный ритм, но постановка не поразила. Какое вдохновение, такое и выступление — не вызывает восторга. По крайней мере, у украинцев.

Еще одним исполнителем, которого полюбили букмекеры в этом году, стал Claude с песней C’est la vie. Исполнитель пел о жизненных трудностях, которые всегда удается преодолеть. Он даже разрыдался в конце номера.

Лирическое исполнение удачно переплелось с ритмическим звучанием, сразу толкающим подтанцовывать. Однако этого оказалось недостаточным для победы.

13-й выступила неоднозначная, но очень яркая исполнительница Erika Vikman из Финляндии. Ее песня Іch komme, буквально воспевающая об оргазме, зажгла зрителей по всему миру. Даже во время эфира можно было услышать крики фанов у сцены, которые подпевали Эрике.

Правда, еще во время исполнения на полуфинале все слышали “фальши” во время пения, что произвело негативное впечатление.

Вместе с тем, кто бы не сорвал голос во время “полета” над сценой на большом микрофоне?

Кстати, у Финляндии также были неплохие шансы на победу — букмекеры прогнозировали четвертое место на Евровидении 2025 года.

После романтической Италии выступала польская представительница. Многие украинцы заметили сходство между выступлением Польши и Русланы на Евровидении в 2004 году с Дикими танцами.

Другая яркая представительница конкурса этого года — певица из Мальты, Miriana Conte. Все выступления в красно-черных цветах, ритмичные биты и песня с двойным контекстом.

Под номером 23 выступили фавориты конкурса этого года — группа из Швеции с вирусной песней о бане Bara bada bastu. Букмекеры прогнозировали им победу в Евровидении.

Песня не имеет глубокого значения, но она впервые за десятки лет участия Швеции в Евровидении звучит на родном языке.

На сцене мы видели елки и аккордеон. Необычно, за это однозначно взяло любовь зрителей!

Сразу после фаворитов выступила Франция, также находившаяся в ТОП-3 среди букмекеров.

Исполнительница Louane с песней Maman поразила качественным исполнением и сильным вокалом. Песня поразила до слез! Однако ничего необычного или яркого, как это любят на Евровидении.

Украинцы, кстати, в социальных сетях даже шутили о постановке конкурсантки Франции на сцене — вспомнили инциденты с украинским зерном на границе с Польшей в прошлом году.

Что ж, зато запомнилось!

Кто победил на Евровидении 2025, мы уже писали тебе в другом материале — читай по ссылке.

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