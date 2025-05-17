Шоу-биз

Эпатажные, яркие и лирические — это финал Евровидения 2025: как прошел самый большой песенный конкурс

Виктория Мельник, журналист сайта 18 мая 2025, 02:04
финал евровидения 2025
Фото Getty Images
мемы евровидение 2025
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Думали, это конец? Мы принесли подборку мемов о Евровидении-2025

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