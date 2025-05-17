Шоу-біз

Епатажні, яскраві та ліричні — це фінал Євробачення 2025: як минув найбільший пісенний конкурс

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Травня 2025, 02:04
фінал Євробачення 2025
Фото Getty Images
Епатажні, яскраві та ліричні — це фінал Євробачення 2025: як минув найбільший пісенний конкурс
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