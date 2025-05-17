Епатажні, яскраві та ліричні — це фінал Євробачення 2025: як минув найбільший пісенний конкурс

17 травня мільйони глядачів з усього світу прикипіли очима до своїх екранів — адже нині був фінал Євробачення 2025!

Представники 26 країн, які пройшли у фінал, показали яскраві, неординарні та подекуди дивакуваті виступи. Вікна стежили за перебігом подій і занотували цікаві моменти з фіналу Євробачення 2025.

Читай, як пройшов найбільший пісенний конкурс світу, який обʼєднує серця, та чи були прикрі інциденти на сцені — далі у матеріалі.

Євробачення 2025 — фінал: як минув конкурс

Ще до першого виступу організатори шоу вирішили показати, як складно доставляти кубок переможця. Хтось з ведучих навіть пропонував замінити тимчасово його на пляшку з-під води. Інші казали, що можна просто не поспішати. Проте потім всі згадали, що вони все ж таки швейцарці, а тому мають бути пунктуальними. І тоді за кубком відправились професіонали.

Діставали цей приз з глибин гірської річки під пісню Кончіти Вурст. А ось коли кубок вже був майже в руках ведучих, то до нього знову намагалися доторкнутися переможці 2024 року Немо. На що отримали рішучу відмову. Тож їм не лишалося нічого, окрім як розпочати шоу своєю переможною піснею, після якої почався парад цьогорічних фіналістів.

Від початку конкурсу глядачів дивували ведучі гранд-фіналу Євробачення. Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер зʼявилися у красивих костюмах.

Фінал конкурсу відкрив юний виконавець з Норвегії Kyle Alessandro з піснею Lighter.

Виконавець був одним із фаворитів глядачів, однак букмекери прогнозували Кайло Алессандро всього 20 місце.

Ймовірно, через переживання, у Кайло дуже тремтів голос під всього виконання. Він також не потрапляв у біт. Разом з тим, хлопець запалив драйвовим виконанням, а “родзинка” виступу — танці!

Варто зазначити, що подібні проблеми були не лише в юного учасника: виконавиця з Люксембургу також запамʼяталася голосом, що тремтить. Але вдалося гарно запалити публіку речитативом.

Третім виступив учасник з Естонії, репер Tommy Cash. Його пісня Espresso Macchiato стала вірусною у багатьох соціальних мережах, а українцям він скандально відомий бажанням “примирити” народи України та Росії, що він оспівує в іншій своїй пісні.

Разом з тим, виступ швидше розчарував, аніж повеселив глядачів. Неоднозначна постановка не відповідала тому хайпу, який летів соцмережами щодо пісні конкурсанта.

Сьомі — наші конкурсанти! Ziferblat розчулив глядачів Євробачення 2025. Неймовірна постановка шоу, світлові ефекти, які пульсували в ритмі музики та виконання.

Особливо памʼятним став момент, коли Даниїл ловить “промінчик світла” на сцені та передає його далі. Та не менш важливим стали слова наших представників на Євробаченні. Даниїл наприкінці виступу вигукнув: “Дякуємо, Європо! Дякуємо за допомогу! Слава Україні!”

Епатажні, яскраві та ліричні — це фінал Євробачення 2025: як минув найбільший пісенний конкурс / 7 Фотографій

Окрім цього, ми знайшли цікаві коментарі під відео з виступу Ziferblat на Євробаченні. І, варто зазначити, ми теж це помітили!

Після українських конкурсантів на сцені пролунали легендарні Canzone per te та Volare.

Девʼятим на сцену вийшов один з улюбленців цьогорічного шоу, виконавець JJ з Австрії. На конкурсну пісню Wasted Love його надихнула російська співачка.

Букмекери пророчили йому перемогу з ймовірністю у 20%! Що ж, вокал був сильним, а наприкінці глядачів очікував клубний ритм, але постановка не вразила. Яке натхнення, такий і виступ — не викликає захвату. Принаймні в українців.

Ще одним виконавцем, якого полюбили букмекери цього року, став Claude з піснею C’est la vie. Виконавець співав про життєві труднощі, які завжди вдається подолати. Він навіть розплакався наприкінці номеру.

Ліричне виконання вдало переплелося з ритмічним звучанням, яке одразу штовхає підтанцьовувати. Однак, цього виявилося недостатнім для перемоги.

13-ою виступила неоднозначна, але дуже яскрава виконавиця Erika Vikman з Фінляндії. Її пісня Іch komme, що буквально оспівує оргазм, запалила глядачів по всьому світу. Навіть під час ефіру можна було почути крики фанів біля сцени, які підспівували Еріці.

Щоправда, ще під час виконання на півфіналі, всі чули “фальші” під час співу, що справило негативне враження.

Разом з тим, хто б не зірвав голос під час “польоту” над сценою на великому мікрофоні?

До речі, Фінляндія також мала непогані шанси на перемогу — букмекери прогнозували четверте місце на Євробаченні 2025.

А після романтичної Італії виступала польська представниця. Багато українців помітили схожість між цьогорічним виступом Польщі та Руслани на Євробаченні у 2004 році з Дикими танцями.

Інша яскрава представниця цьогорічного конкурсу — співачка з Мальти, Miriana Conte. Весь виступ у червоно-чорних кольорах, ритмічні біти та пісня з подвійним контекстом.

Під номером 23 виступили фаворити цьогорічного конкурсу — гурт зі Швеції з вірусною піснею про баню Bara bada bastu. Букмекери прогнозували їм перемогу у цьогорічному Євробаченні.

Пісня не має глибокого значення, але вона вперше за десятки років участі Швеції на Євробаченні звучить рідною мовою.

На сцені ми бачили ялинки та акордеон. Незвично, за це — однозначно любов глядачів!

Одразу після фаворитів виступила Франція, яка також перебувала у ТОП-3 серед букмекерів.

Виконавиця Louane з піснею Maman вразила якісним виконанням та сильним вокалом. Пісня вразила до сліз! Однак, нічого незвичного чи яскравого, як це люблять на Євробаченні.

Українці, до речі, у соціальних мережах навіть жартували про постановку конкурсантки Франції на сцені — пригадали інциденти з українським зерном на кордоні з Польщею торік.

Що ж, зате запамʼяталося!

Хто ж переміг на Євробаченні 2025, ми вже писали тобі в іншому матеріалі — читай за посиланням.

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