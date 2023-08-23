Вместе создаем прекрасную страну: 32 украинца и украинки, которые меняют Украину к лучшему

Украина — страна талантливых людей. У нас много известных художников, спортсменов, певцов, писателей, дипломатов, ученых, работами которых восхищаются и гордятся.

Сейчас многие украинцы оказались в разных уголках мира, но даже там они продолжают говорить об Украине и поддерживать ее своей деятельностью.

Многие наши земляки также остаются в Украине, они развивают разные сферы, воюют на фронте, чтобы защитить нас, и занимаются волонтерством, чтобы помогать нашим бойцам и другим людям.

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Перед Днем Независимости Украины мы хотим рассказать об украинках и украинцах, которые меняют нашу страну к лучшему. Бесспорно, сейчас нашу страну делают лучше как президент Владимир Зеленский, так и главнокомандующий Валерий Залужный, а также высшее военное руководство и руководители спецслужб. Но мы хотим рассказать и о других.

Хотим отметить, что, едва ли не все из нас прилагают усилия к улучшению Украины: кто донатом, кто своей работой, кто волонтерской деятельностью, кто оглаской в информационном пространстве. Мы расскажем лишь о малой части тех, кто отличился больше всего.

Украинки и украинцы, которые меняют страну к лучшему

Волонтеры

Тата Кеплер

Тата Кеплер много лет занимается волонтерской деятельностью. После начала полномасштабного вторжения она основала движение Птицы, помогающее военным и гражданским.

Одним из направлений деятельности Птиц является помощь в “серых зонах”, в освобожденных селах и дальних населенных пунктах, там, где не всегда могут доехать врачи. Этот проект смог объездить сотни населенных пунктов и передали гуманитарную помощь примерно на $5 млн.

Она выступала за инициативу отказа от использования советской формулировки Эвакуация 200. Это касалось транспортировки тел погибших бойцов. С 2022 года соответствующие подразделения называются На щите.

Также она поднимает проблемы с тактической медициной, в частности содержанием аптечек и некачественных турникетов.

В августе 2022 года Тата Кеплер получила награду Национальная легенда Украины.

Читать по теме Это фатально! Тата Кеплер о некачественных турникетах и других проблемах тактической медицины на передовой Волонтер Тата Кеплер рассказала о проблемах с тактической медициной и как их исправить.

Тарас Чмут

Все украинцы, наверное, хоть раз слышали название фонда Повернись живим. Фонд неоднократно организовывал различные сборы для военных, в частности, не так давно Повернись живим вместе с United 24 и monobank объявили о начале операции Єдність. Целью сбора была закупка дронов для ВСУ.

Тарас Чмут — глава крупнейшего в Украине фонда компетентной помощи армии и ветеранам Повернись живим и основатель портала Милитарный.

С начала полномасштабного вторжения его фонд собрал более 4 млрд грн. Фонд первой из благотворительных организаций получил разрешение покупать летальное вооружение. Кроме того, Чмут рассказывал, что Повернись живим — фонд компетентной помощи. И его задача не обеспечить каждого военного, а тратить деньги так, чтобы это могло изменить течение военных действий.

Сергей Притула

Сергей Притула был больше известен украинцам как медийщик, телеведущий и юморист. Еще с начала войны России против Украины с 2014 он занимался волонтерством для военных. А с 2022 года нырнул туда полностью и не планирует возвращаться к телевидению.

Фонд Сергея Притулы собирает большие суммы на закупку техники и вооружения для украинских военных. Едва ли не самый масштабный сбор был посвящен Байрактарам. Украинцы собрали на БпЛА так быстро и даже больше, чем нужно, что компания предоставила их бесплатно. За собранные средства Фонд Сергея Притулы приобрел спутник, дающий нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании ICEYE.

Кроме того, в интервью Forbes Притула рассказывал, что в фонде также работает гражданское направление.

— Наша специализация — помощь военным. Однако когда у тебя есть репутация и уровень доверия, тебе все равно передают вещи, которые не являются твоей специализацией: детское питание, медикаменты, средства гигиены. Поэтому у нас заработало отдельное гражданское направление.

Сергей Стерненко

Активный общественный деятель Сергей Стерненко, один из самых популярных украиноязычных блогеров. Его видео набирают сотни тысяч просмотров, в которых он развенчивает деятельность российских пропагандистов и украинских коллаборантов.

Стерненко активно участвовал в событиях Революции достоинства. Также в 2014 году присоединился к Евромайдану в Одессе, а затем и возглавил его.

По его инициативе в Одессе было сорвано около 20 концертов российских и украинских поп-звезд, поддержавших оккупацию Крыма. В частности, не удалось выступить в Одессе Ани Лорак и Светлане Лободе.

В начале полномасштабного вторжения вместе с группой Гонор присоединился к военным, работавшим с артиллеристами. После того как освободили Киевскую область, он продолжил волонтерскую деятельность.

В интервью Украинской правде он рассказал:

— Сейчас у меня возникает такое желание (мобилизоваться — ред.) время от времени, но мне кажется, что я сейчас на своем месте эффективнее. Если меня мобилизуют или появится такая необходимость в связи с ухудшением военно-политической ситуации в стране, я обязательно вернусь (к выполнению боевых задач — ред.).

Олег Гороховский

Наверное, все в нашей стране слышали о monobank. Это виртуальный банк, запущенный еще в 2017 году. У него нет ни одного отделения, но более 7 млн пользователей-украинцев.

Через него удобно делать разные операции. А больше всего он сейчас нам помогает своими банками, на которые украинцы активно донатят средства.

Олег Гороховский — один из партнеров, основавших monobank. В сентябре 2022 года он анонсировал удаление из приложения русского языка.

— В ближайшей версии приложения мы удалим русский язык из Монобанка. Монобанк — украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском.

А банка в Монобанке стала полезной вот почему. Если бы сбор на Байрактары использовал только обычные карты, из-за лимитов в платежных системах он бы закончился через час. Банка разрешила обходить эти лимиты.

Яна Зинкевич

В 2014 году, когда ей было всего 19 лет, Яна Зинкевич создала медицинский батальон Госпитальеры. Он оказывает первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провели около 6000 эвакуаций.

Девушка лично вывезла с поля боя в безопасное место 200 раненых солдат.

В 2015 году Яна попала в ДТП, в результате которого стала передвигаться на колесном кресле. Но она не сдалась. Она пришла в Верховную Раду, сейчас одна из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.

Зинкевич также постоянно открыла школу подготовки парамедиков, значительно увеличила мощности своего батальона. Кроме того, она попала в рейтинг 100 женщин 2022 года от BBC.

Мария Берлинская

Марию Берлинскую называют матерью украинской аэроразведки. Еще в 2014 году она создала Центр поддержки аэроразведки и начала заниматься дронами и обучать военных.

При ее содействии в Украине отменили гарантийные письма, пошлины и НДС на дроны, а таможенная служба перестала считать БПЛА товарами двойного назначения. В марте 2023 года Берлинская начала программу поддержки ударных дронов Лютые птички.

Берлинская пытается убедить власть в необходимости перевода экономики на военные рельсы и делать ставку именно на ударные дроны, которые в десятки раз дешевле артиллерийских снарядов.

Дипломатия / Политика

Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская еще до полномасштабной войны занималась реформой школьного питания, инклюзивностью, продвижением украинской культуры в мире, продвигала права женщин. Продолжает поднимать эти вопросы и сейчас.

После начала полномасштабного вторжения она рассказывала о страданиях украинцев от войны. Супруга президента работает над улучшением психического здоровья детей и пострадавших от войны. Кроме этого, проводит встречи с представителями разных стран.

Елена Зеленская стала первой женой иностранного президента, которая обратилась к Конгрессу США и попала в рейтинг 100 женщин в 2022 году от BBC.

Михаил Федоров

Недавно Министр цифровой трансформации Михаил Федоров попал на обложку Wired — ведущего медиа о технологиях. Его приравнивают к Time, но в мире IT.

Федоров — самый молодой министр в истории украинской политики, по его инициативе был разработан электронный сервис государственных услуг Дія. Это приложение и портал сильно изменили жизнь украинцев, государственные услуги стали намного проще, а Дія заинтересовала и другие страны.

Михаил Фёдоров стал инициатором ежегодного форума Diia Summit в сфере информационных технологий.

Также министр ответственен за техническую поддержку проекта UNITED24, инициированную президентом Владимиром Зеленским. Федоров развивает IT-направление и занимается цифровизацией многих деятельностей.

Александра Матвийчук

Правозащитница Александра Матвийчук уже 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод (ЦГС). В ходе полномасштабного вторжения организация инициировала проект Трибунал для Путина, в рамках которого уже задокументировали более 21 тыс. эпизодов преступлений российской армии.

Центр гражданских свобод стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину.

Сама Александра является лауреаткой премий имени Василия Стуса и Защитник демократии. Также она попала в рейтинг 100 женщин в 2022 году от BBC.

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сумел объединить коллег стран-партнеров в помощи Украины. На встречах Рамштайн страны-партнеры обсуждают поддержку Украины и каждая такая встреча заканчивается новым пакетом помощи.

Алексей Резников уже посетил 14 встреч офлайн и онлайн.

Спортсмены

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко — один из самых известных украинских футболистов, был главным тренером национальной сборной по футболу, стал одним из амбассадоров UNITED24 и собирает средства на помощь Украине.

Также он рассказывает о войне за границей и выходил на митинги в поддержку Украины. Кроме того, он помогал украинским беженцам найти жилье в Великобритании.

Элина Свитолина

Элина Свитолина стала первой ракеткой Украины, она дошла до полуфинала Уимблдона-2023. Теннисистка продолжает рассказывать миру о войне в Украине.

— Раньше я рассказывала о красоте Украины, украинской еде, которую я так люблю. А сейчас речь идет об этих ужасных вещах, которые происходят с нашими людьми, с детьми и с нашими уничтожающимися городами. Люди должны понимать, что война продолжается, мы должны напоминать, что нам нужна помощь каждый день, поэтому я стараюсь использовать свой голос в таких целях, — сказала Свитолина аналитическому центру Atlantic Council в Вашингтоне.

Спортсменка также является амбассадором UNITED24.

Ольга Харлан

Ольга Харлан — лидер сборной Украины по фехтованию. Недавно на Чемпионате мира по фехтованию она отказалась пожимать руку россиянке после поединка. Поэтому ее дисквалифицировали из соревнования.

Впрочем, президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев рассказал, что решение Харлан поддерживают и готовили протесты. Ольге показали черную карточку, но через сутки ее “отсрочили” и Харлан смогла фехтовать в составе сборной Украины в команде.

Этот поступок Харлан заставил изменить правило рукопожатия. На конференции, одобрившей мир между Харлан и Всемирной федерацией фехтования, FIE объявила, что инцидент изменит правила фехтования. Традиционное рукопожатие в конце боя будет заменено дистанционным приветствием, которое позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если они будут соревноваться как “нейтральные” спортсмены.

Ольга Харлан получила высшую награду от Академии Службы безопасности Украины — Знак уважения. Спортсменка призналась, что гордится быть сотрудницей СБУ.

И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся! — отметила чемпионка.

Также она выставила на аукцион куклу Barbie, которую Mattel посвятила ей. Кукла была выпущена в 2020 году при создании линейки Ролевые модели.

Александр Зинченко

Известный украинский футболист Александр Зинченко — четырехкратный чемпион Англии по футболу, защитник лондонского Арсенала и сборной Украины. Спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения обращал внимание на войну в Украине, постоянно выносил на поле украинский флаг и собирал средства на помощь нашей стране.

Когда Манчестер Сити выиграл Премьер-лигу, Зинченко завернул главный английский кубок в сине-желтый флаг. В мае 2023 футболист приехал в Украину, встретился с Владимиром Зеленским и присоединился к UNITED24.

Первым проектом футболиста стала Game4Ukraine — благотворительный матч в Лондоне в поддержку Украины. Вместе с Зинченко капитанскую повязку одел Андрей Шевченко.

Цель матча было собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области.

Участие в благотворительном поединке принял ряд ведущих футболистов. В частности, за команду Шевченко должны были сыграть Майкл Эссьен, Деда, Джермейн Дефо, Массимо Оддо, Джанфранко Дзола, а за команду Зинченко — Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йон Арне Риисе и другие.

Матч закончился со счётом 2:2.

Культурная жизнь и наука

Оксана Забужко

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко принимала участие в Революции на граните в 1990 году. С 1996 года ее роман-лонгселлер Полевые исследования украинского секса стал одним из самых популярных украиноязычных произведений. Забужко еще в 1992 году преподавала украинистику в Университете штата Пенсильвания. Кроме писательских произведений, она является автором многочисленных культурологических статей и эссе в отечественной и зарубежной периодике.

Стихи Забужко переводились на 16 языков мира и в 1997 году стали отмеченными Поэтической премией Global Commitment Foundation (Фонда Всемирного Обязательства, США). Среди других литературных наград: премии Фонда им. Гелен Щербань-Лапика, Фонды Ковалевых, Фонда Рокфеллера, Департамента культуры г. Мюнхена, Фонда Ледиг-Ровольт, Департамента культуры г. Грац и другие.

16 января 2009 года президент Украины Виктор Ющенко наградил Оксану Забужко орденом княгини Ольги III степени. В 2012 году она получила отличие Золотой писатель Украины.

В 2022 году прибыль, полученная за три месяца по продаже книг Оксаны Забужко — Полевые исследования украинского секса и Планета Полин — польское издательство перечислило 24 тыс. злотых на помощь Украине.

Фотографы Либеровы

Константин и Влада Либеровы — фотографы, снимки которых видел каждый украинец. До полномасштабной войны супруги из Одессы были свадебными фотографами. Сейчас они снимают реалии войны.

Их цель — снимать и показывать истории, людей, эмоции, настоящую жизнь. На своей странице в Instagram они публикуют фото украинцев и рассказывают их истории. Своими фото они привлекают мир к войне в Украине.

Сергей Жадан

Украинский поэт, прозаик, участник группы Жадан и Собаки, Сергей Жадана умеет покорить сердца своими словами. Некоторые литературные критики называют Жадана “современным Семенко” и выделяют отдельный — “футуристический” — ранний период его творчества.

В мае 2010 года журнал GQ во второй раз выдвинул Жадана на звание Человек года в номинации Писатели за книгу Красный Элвис (первое выдвижение произошло в 2008 году по Anarchy in the UKR).

Был активным участником харьковской Евромайдана. В 2016 году был награжден государственной премией Украинская книга года, средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.

В 2017 году за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции награжден премией Василия Стуса.

Сейчас Жадан также проводит благотворительные концерты, средства с которых идут на поддержку ВСУ и регионов, наиболее пострадавших от войны. К примеру, вчера 23 августа, в Киеве состоялся концерт Птица. Во время двух таких концертов во Львове удалось собрать 1 млн грн. Также группа Жадан и Собаки во время выступлений проводят благотворительные аукционы.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко сделал многое для нашей кулинарной сферы. В первую очередь, он поддерживал реформу школьного питания, которую инициировала Елена Зеленская, и разрабатывал рекомендованное меню.

Сейчас в своих блюдах он воссоздает украинские традиции, напоминает нам об аутентичных блюдах и призывает пробовать украинское.

Кроме того, Евгений Клопотенко смог добиться того, чтобы украинский борщ был под защитой ЮНЕСКО. Евгений Клопотенко и Марина Соботюк вместе с Министерством иностранных дел Украины позаботились о том, чтобы борщ занесли в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Кроме этого, на стриминговой платформе Netflix появился фильм Евгения Клопотенко о борще. Призываем и тебя посмотреть, чтобы узнать больше о нашем главном блюде.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина является почётным послом ООН и основательницей фонда Маша.

Кроме того, она активно борется против домашнего насилия. Раньше вместе с фондом Твоя опора организовывала Charity weekend, где люди могли жертвовать средства на благотворительность, а узнавать что-то новое и полезное для себя. На одном из таких мероприятий поднимался вопрос сексуального образования детей и их безопасности в интернете. Средства с этих мероприятий были направлены в детские дома.

Сейчас Фонд Маша имеет программу стабилизации эмоционального состояния пострадавших от войны женщин и детей, специально разработанная специалистами в области психотерапии и посттравматических синдромов.

Марина Вязовская

Украинцы одерживают победы и на научном фронте. В этом году украинка Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, получившей медаль Филдса. Эту премию часто называют Нобелевской премией по математике и вручают раз в четыре года.

Ученой удалось решить 400-летнюю задачу, как эффективнее всего упаковать сферы в восьмимерном пространстве. За это и получила награду.

Шоу-биз

Тарас Тополя

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя — не только музыкант, но и молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине и заместитель сопредседателя Совета по молодежным вопросам. Также его назначили спикером Совета.

Тополя отмечал, что Совет по молодежным вопросам должен сделать максимум для того, чтобы мнения молодежи со всех уголков Украины были услышаны.

После начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя со своими коллегами отправился на Харьковское направление. Там музыканты выполняли задачи парамедиков, спасая бойцов. Через полгода их подразделение вывели, поэтому группа выступает за границей и собирает деньги на нужды Украины.

Кроме того, Антитела анонсировали стадионное шоу во временно оккупированном городе Ялта на южном побережье Крыма на 23 августа 2024 года.

— Антитела уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-голубыми цветами, современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма, — говорится в сообщении группы.

Следует также вспомнить их хит из Ed Sheeran 2steps, которым заслушивался весь мир. А для нас это была очередная возможность напомнить о войне в Украине и нашей борьбе.

Jerry Heil и Alyona Alyona

Украинская певица и композитор Jerry Heil и рэп-исполнитель Alyona Alyona популярны среди украинцев, их песни заседают в голове. Они обе являются новым толчком в развитии украинской музыкальной сферы.

После полномасштабного вторжения они объединились в дуэт и выпустили не одну песню, нашедшую отклик в сердцах украинцев. Они также приглашали к исполнению зарубежных коллег, например, в песне KUPALA о празднике Ивана Купала имеет свой куплет немка Ela. Песня стала хитом, поскольку имеет сочетание народных мотивов и современного рэпа.

Jerry Heil развивает украинскую музыку, добавляет в свои песни этномотивы и пишет песни на актуальную для украинцев тему, композиции становятся близкими украинцам, ведь они находят себя там.

Исполнители давали благотворительные концерты за границей, чтобы собрать средства в помощь ВСУ.

Андрей Хлывнюк

Украинский певец Андрей Хлывнюк с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к рядам ТрО. Песня Ой у лузі червона калина в его исполнении стала символом нашей борьбы и получила мировую известность. Вместе с группой Pink Floyd на кавере песни собрали более 600 тысяч фунтов.

Артист продолжает совмещать службу на фронте и благотворительные концерты. Недавно он давал концерт в Лондоне. Во время интервью рассказал о войне в Украине и призвал помогать нам.

Святослав Вакарчук

Группа Океан Эльзы десятки лет в украинском музыкальном пространстве. Едва ли не каждая песня — хит, который нравился не только украинцам, но и иностранцам.

Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения ездит по Украине, в частности в самые горячие точки, и поддерживает дух военных и мирных жителей. За все время полномасштабной войны Океан Эльзы дал уже более 205 концертов в зоне боевых действий, часто за один день таких выступлений может быть несколько в разных местах.

Также группа собирает средства на благотворительных концертах за границей.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в своих работах рассказывал о репрессиях против крымских татар. Так, фильм Хайтарма изображает депортацию крымских татар в мае 1944 года.

Эта лента получила премию Национального союза кинематографистов Украины в номинациях Лучший фильм года и Лучший игровой фильм. Также кинокартину сочли лучшим фильмом, а Сеитаблаева лучшим режиссером 2014 года на итальянском фестивале Кимерия в Термоле.

В 2017 году Ахтем Сеитаблаев снял военную драму об обороне донецкого аэропорта под названием Киборги. Герои не погибают.

Сеитаблаева в 2017 году получил Орден За заслуги III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

А в начале 2022 года — Почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Золотой Крест.

В 2023 году также в прокат вышел фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева Мирный 21. Лента рассказывает реальную историю достоинства и верности военных в Луганской области, которые, несмотря на влияние российской пропаганды, не изменили присяге Украины.

Джамала

В 2016 году певица Джамала выпустила песню 1944 года об истории крымских татар и депортации. С этой песней она выступила на Евровидении, рассказала на многомиллионную аудиторию историю крымскотатарского народа и одержала победу для Украины.

Певица выступает с концертами за границей и собирает деньги для ВСУ. На одном из выступлений в Германии ей удалось собрать €67 млн. Кроме этого, на благотворительном аукционе она продала платье, в котором открывала Евровидение-2017.

Джамала с первых дней полномасштабного вторжения призывает мир помогать Украине, выступала за возвращение бойцов Азова.

Певица также получила премию за выдающееся лидерство среди артистов от Атлантического совета в США.

Военные

Каждый военный и военный

С первого дня полномасштабного вторжения сотни тысяч украинцев встали на защиту нашей страны. Очереди к военкоматам казались нескончаемыми.

Война в Украине длится почти десять лет, последние полтора года — полномасштабная.

Мы благодарны каждому военному и военной, всем, кто причастен к защите и обороне нашей страны. Каждый из защитников жертвует своим здоровьем и даже жизнью. Ежедневно они выдерживают тяжелые бои с врагом, который превосходит численно.

Поэтому не забываем благодарить наших защитников и защитниц не только словами, но и делами. Даже маленький донат может стать частью таких необходимых дронов, автомобилей, тепловизоров или медицинского снаряжения.

Юлия Паевская (Тайра)

Парамедик Юлия Паевская, также известная как Тайра, основала добровольческое медицинское подразделение Ангелы Тайры, спасшее сотни раненых мирных жителей и военнослужащих.

В марте 2022 года оккупанты взяли в плен, когда она помогала в эвакуации мирных жителей Мариуполя. 17 июня 2022 года Тайру удалось вернуть из плена.

После возвращения из плена она рассказывала о пережитых ужасах, дала показания для Хельсинкской комиссии в США. Также она рассказывала, как нужно обращаться и общаться с вернувшимися из плена.

В мае 2023 стало известно, что Тайра собирается принять участие в Играх непокоренных. Паевская отметила, что ее участие в предстоящих соревнованиях имеет целью напомнить миру о том, что спорт не может быть вне политики. Также Тайра попала в рейтинг 100 женщин в 2022 году от BBC.

Маси Найем

Маси Найем — украинский военный и адвокат, основатель юридической компании. Еще до полномасштабного вторжения России воевал на Востоке. После 24 февраля 2022 года вернулся в армию. В июне прошлого года Маси взорвался на мине и получил тяжелое ранение.

Сейчас вместе с коллегами Маси Найем запустил сайт, помогающий военным пройти бюрократический путь от ранения до оформления необходимых документов и государственной помощи Правовой навигатор.

Валерий Маркус

Валерий Маркус –—украинский военный, писатель, основатель благотворительного фонда Markus Foundation.

В 2014 году в составе 25-й бригады Маркус увольнял Краматорск и Ждановку, участвовал в боях за Углегорск, Шахтерск, Доброполье, Коммунар и Дебальцево. Тогда он решил показывать в социальных сетях армейскую жизнь, результаты боев и обстрелов.

После полномасштабного вторжения вернулся на фронт. В апреле 2022 года Валерию Маркусу вместе с капитаном Иваном Шаламагой предложили сформировать и возглавить 47-й отдельный стрелковый батальон.

С октября по ноябрь 2022 года 47-й отдельный штурмовой полк проходил переформирование как 47-я отдельная механизированная бригада, получившая название Магура.

Каждый украинец и украинка

Помнишь слова нашего легендарного Кузьмы Скрябина: “Страна начинается с тебя, наведи порядок в своей голове”?

Каждый украинец и украинка за границей — это лицо нашей страны. Каждый из нас делает Украину лучшей в своей сфере. И мы можем и дальше менять ее к лучшему. Поддерживать реформы, избавляться от коррупции, не мусорить в своем дворе, поддерживать и помогать другим. Становиться толерантнее, инклюзивнее, добрее. Не забывайте донатить для нужд военных, раненых, переселенцев, восстановления Украины.

Помни: вместе мы сила! Мы уже не раз это доказывали, за нами победа!

Несмотря на то, что мы умеем объединяться, среди нас все же возникают споры, ведь все мы обожжённые войной. Ранее мы рассказывали, почему украинцы ищут врагов внутри.

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