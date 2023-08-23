Разом створюємо прекрасну країну: 32 українці та українки, що змінюють Україну на краще

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 18:00
Українці, що змінюють Україну на краще

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