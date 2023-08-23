Разом створюємо прекрасну країну: 32 українці та українки, що змінюють Україну на краще

Україна — держава талановитих людей. Ми маємо багато відомих митців, спортсменів, співаків, письменників, дипломатів, науковців, працею яких захоплюються та пишаються.

Зараз чимало українців опинилися в різних куточках світу, але навіть там вони продовжують говорити про Україну та підтримувати її своєю діяльністю.

Багато наших земляків також залишаються в Україні. Вони розвивають різні сфери, воюють на фронті, щоб захистити нас, та займаються волонтерством, щоб допомагати нашим бійцям та іншим людям.

Зараз також дивляться

Напередодні Дня Незалежності України ми хочемо розповісти про українок та українців, які змінюють нашу країну на краще. Безперечно, зараз нашу країну роблять кращою як президент Володимир Зеленський, так і головнокомандувач Валерій Залужний, а також вище військове керівництво й очільники спецслужб. Але ми хочемо розповісти й про інших.

Хочемо зауважити, що чи не всі з нас докладають зусиль до покращення України: хтось — донатом, хтось – своєю роботою, хтось — волонтерською діяльністю, хтось — розголосом в інформаційному просторі. Ми розповімо лише про малу частку тих, хто відзначився найбільше.

Українки й українці, які змінюють країну на краще

Волонтери

Тата Кеплер

Тата Кеплер багато років займається волонтерською діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення вона заснувала рух Птахи, який допомагає військовим та цивільним.

Одним із напрямів діяльності Птахів є допомога у “сірих зонах”, звільнених селах та далеких населених пунктах, там, куди не завжди можуть доїхати лікарі. Цей проект зміг об’їздити сотні населених пунктів та передати гуманітарної допомоги приблизно на $5 млн.

Тата Кеплер виступала за ініціативу відмовлення від використання радянського формулювання Евакуація 200. Це стосувалося транспортування тіл загиблих бійців. З 2022 року відповідні підрозділи називаються На щиті.

Також волонтерка порушує проблеми з тактичною медициною, зокрема вмістом аптечок та неякісних турнікетів.

У серпні 2022 року Тата Кеплер отримала нагороду Національна легенда України.

Читати на тему Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій Волонтерка Тата Кеплер розповіла про проблеми з тактичною медициною та як їх виправити.

Тарас Чмут

Усі українці, напевно, хоч раз чули назву фонду Повернись живим. Він неодноразово організовував різні збори для військових, зокрема, зараз Повернись живим разом з United 24 та monobank оголосили про початок операції Єдність. Метою збору є закупівля дронів для ЗСУ.

Тарас Чмут — голова найбільшого в Україні фонду компетентної допомоги армії та ветеранам Повернись живим і засновник порталу Мілітарний.

З початку повномасштабного вторгнення його фонд зібрав понад 4 млрд грн. Фонд першим з благодійних організацій отримав дозвіл купувати летальне озброєння. Крім цього, Чмут розповідав, що Повернись живим — фонд компетентної допомоги. І його завдання — не забезпечити кожного військового, а витрачати гроші так, щоб це могло змінити перебіг воєнних дій.

Сергій Притула

Сергій Притула був більше відомий для українців як медійник, телеведучий та гуморист. Ще з початку війни Росії проти України з 2014 року він займався волонтерством для військових. А з 2022 року поринув туди повністю та не планує повертатися до телебачення.

Фонд Сергія Притули збирає великі суми на закупівлю техніки та озброєння для українських військових. Чи не наймасштабніший збір був присвячений Байрактарам. Українці зібрали на БпЛА так швидко та навіть більше, ніж потрібно, що компанія надала їх безплатно. За зібрані кошти Фонд Сергія Притули придбав супутник, який дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії ICEYE.

Окрім цього, в інтерв’ю Forbes Притула розповідав, що у фонді також працює цивільний напрямок.

— Наша спеціалізація — допомога військовим. Проте, коли в тебе є репутація та рівень довіри, тобі все одно передають речі, що не є твоєю спеціалізацією: дитяче харчування, медикаменти, засоби гігієни. Тож у нас запрацював окремий цивільний напрямок.

Сергій Стерненко

Активний громадський діяч Сергій Стерненко — один з найпопулярніших українськомовних блогерів. Його відео набирають сотні тисяч переглядів, в них він розвінчує діяльність російських пропагандистів та українських колаборантів.

Стерненко брав активну участь у подіях Революції гідності. Також у 2014 році приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом і очолив його.

За його ініціативи в Одесі було зірвано близько 20 концертів російських та українських поп-зірок, які підтримали окупацію Криму. Зокрема, не вдалося виступити в Одесі Ані Лорак та Світлані Лободі.

На початку повномасштабного вторгнення разом з групою Гонор приєднався до військових, працювали з артилеристами. Після того як звільнили Київщину, він продовжив волонтерську діяльність.

В інтерв’ю Українській правді він розповів:

— Зараз у мене виникає таке бажання (мобілізуватися — ред.) час від часу, але мені здається, що я зараз на своєму місці ефективніший. Якщо мене мобілізують або з’явиться така необхідність, у зв’язку з погіршенням військово-політичної ситуації у країні, я обов’язково повернуся (до виконання бойових завдань — ред.).

Олег Гороховський

Напевно, всі у нашій країні чули про monobank. Це віртуальний банк, який запустили ще у 2017 році. Він не має жодного відділення, але має понад 7 млн користувачів-українців.

Через нього зручно робити різні операції. А найбільше він зараз нам допомагає своїми банками, на які українці активно донатять кошти.

Олег Гороховський — один із партнерів, які заснували monobank. У вересні 2022 року він анонсував видалення із застосунку російської мови.

— У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку. Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською.

А банка у Монобанку стала корисною ось чому. Якби збір на Байрактари використовував лише звичайні картки, через ліміти в платіжних системах він би закінчився за годину. Банка дозволила обходити ці ліміти.

Яна Зінкевич

У 2014 році, коли їй було лише 19 років, Яна Зінкевич створила медичний батальйон Госпітальєри. Він надає першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснили близько 6000 евакуацій.

Дівчина особисто вивезла з поля бою в безпечне місце 200 поранених солдатів.

У 2015 році Яна потрапила у ДТП, внаслідок якого стала пересуватися на кріслі колісному. Але вона не здалася. Вона прийшла до Верховної Ради, зараз є однією з наймолодших депутаток українського парламенту й очолює підкомітет військової медицини.

Зінкевич також відкрила постійну школу підготовки парамедиків, значно збільшила потужності свого батальйону. Крім цього, вона потрапила до рейтингу 100 жінок 2022 року від BBC.

Марія Берлінська

Марію Берлінську називають матір’ю української аеророзвідки. Ще у 2014 році вона створила Центр підтримки аеророзвідки та почала займатися дронами та навчати військових.

За її сприяння в Україні скасували гарантійні листи, мито та ПДВ на дрони, а митна служба перестала вважати БпЛА товарами подвійного призначення. У березні 2023 року Берлінська започаткувала програму підтримки ударних дронів Люті пташки.

Берлінська намагається переконати владу у необхідності переведення економіки на військові рейки та робити ставку саме на ударні дрони, які в десятки разів дешевші за артилерійські снаряди.

Дипломатія / Політика

Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська ще до повномасштабної війни займалася реформою шкільного харчування, інклюзивністю, просуванням української культури у світі, захищала права жінок. Продовжує порушувати ці питання й зараз.

Після початку повномасштабного вторгнення вона розповідала про страждання українців від війни. Дружина президента працює над покращенням психічного здоров’я дітей та постраждалих від війни. Крім цього, проводить зустрічі з представниками різних країн.

Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США, та потрапила до рейтингу 100 жінок 2022 року від BBC.

Михайло Федоров

Нещодавно Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров потрапив на обкладинку Wired — провідного медіа про технології. Його прирівнюють до Time, але у світі IT.

Федоров — наймолодший міністр в історії української політики, за його ініціативи був розроблений електронний сервіс державних послуг Дія. Цей застосунок та портал неабияк змінили життя українців, державні послуги стали набагато простішими, а Дією зацікавилися й інші країни.

Михайло Федоров став ініціатором щорічного форуму Diia Summit у сфері інформаційних технологій.

Також міністр відповідальний за технічну підтримку проекту UNITED24, ініційовану президентом Володимиром Зеленським. Федоров розвиває IT-напрям України та займається цифровізацією багатьох діяльностей.

Олександра Матвійчук

Правозахисниця Олександра Матвійчук вже 15 років очолює Центр громадянських свобод (ЦГС). Під час повномасштабного вторгнення організація співініціювала проект Трибунал для Путіна, в межах якого вже задокументували понад 21 тис. епізодів злочинів російської армії.

Центр громадянських свобод став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Сама Олександра є лауреаткою премій імені Василя Стуса та Захисник демократії. Також вона потрапила до рейтингу 100 жінок 2022 року від BBC.

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зумів об’єднати колег країн-партнерів у допомозі України. На зустрічах Рамштайн країни-партнери обговорюють підтримку України, й кожна така зустріч закінчується новим пакетом допомоги.

Олексій Резніков вже відвідав 14 зустрічей офлайн та онлайн.

Спортсмени

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко — один із найвідоміших українських футболістів, був головним тренером національної збірної з футболу, став одним з амбасадорів UNITED24 та збирає кошти на допомогу Україні.

Також він розповідає про війну за кордоном та виходив на мітинги на підтримку України. Крім цього, він допомагав українським біженцям знайти житло у Великій Британії.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна стала першою ракеткою України, вона дійшла до півфіналу Вімблдону-2023. Тенісистка продовжує розповідати світові про війну в Україні.

— Раніше я розповідала про красу України, українську їжу, яку я так люблю. А зараз мова йде про ці жахливі речі, які відбуваються з нашими людьми, з дітьми та з нашими містами, які знищуються.

Люди повинні розуміти, що війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня, тому я намагаюся використовувати свій голос з такою метою, — сказала Світоліна аналітичному центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Спортсменка також є амбасадором платформи UNITED24.

Ольга Харлан

Ольга Харлан — лідерка збірної України з фехтування. Нещодавно на Чемпіонаті світу з фехтування вона відмовилася тиснути руку росіянці після поєдинку. Через це її дискваліфікували зі змагання.

Утім президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розповів, що рішення Харлан підтримують та готували протести. Ользі показали чорну картку, але за добу її “відтермінували” і Харлан змогла фехтувати у складі збірної України у команді.

Цей вчинок Харлан змусив змінити правило рукостискання. На конференції, яка схвалила мир між Харлан і Світовою федерацією фехтування, FIE оголосила, що інцидент змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання в кінці бою буде замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо вони змагатимуться як “нейтральні” спортсмени.

Ольга Харлан отримала найвищу нагороду від Академії Служби безпеки України — Знак пошани. Спортсменка зізналася, що пишається бути співробітницею СБУ.

І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться! — зауважила чемпіонка.

Також вона виставила на аукціон ляльку Barbie, яку компанія Mattel присвятила їй. Лялька була випущена у 2020 році під час створення лінійки Рольові моделі.

Олександр Зінченко

Відомий український футболіст Олександр Зінченко — чотириразовий чемпіон Англії з футболу, захисник лондонського Арсеналу та збірної України. Спортсмен з перших днів повномасштабного вторгнення привертав увагу до війни в Україні, постійно виносив на поле український прапор та збирав кошти на допомогу нашій країні.

Коли Манчестер Сіті виграв Прем’єр-лігу, Зінченко загорнув головний англійський кубок у синьо-жовтий стяг. У травні 2023 року футболіст приїхав в Україну, зустрівся з Володимиром Зеленським та приєднався до UNITED24.

Першим проектом футболіста став Game4Ukraine — благодійний матч у Лондоні на підтримку України. Разом із Зінченком капітанську пов’язку надів Андрій Шевченко.

Ціллю матчу було зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Участь у благодійному поєдинку взяла низка провідних футболістів. Зокрема, за команду Шевченка мали зіграти Майкл Ессьєн, Діда, Джермейн Дефо, Массімо Оддо, Джанфранко Дзола, а за команду Зінченка — Єнс Леманн, Джолеон Лескотт, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йон Арне Ріїсе та інші.

Матч закінчився з рахунком 2:2.

Культурне життя та наука

Оксана Забужко

Українська письменниця й поетеса Оксана Забужко брала участь у Революції на граніті у 1990 році. З 1996 року її роман-лонґселер Польові дослідження з українського сексу став одним із найпопулярніших україномовних творsd. Забужко ще у 1992 році викладала україністику в Університеті штату Пенсильванія. Крім письменницьких творів, вона є авторкою численних культурологічних статей і есе у вітчизняній та закордонній періодиці.

Вірші Забужко перекладалися 16 мовами світу й у 1997 році були відзначені Поетичною премією Global Commitment Foundation (Фонду Всесвітнього Зобов’язання, США). Серед інших її літературних нагород: премії Фонду ім. Гелен Щербань-Лапіка, Фундації Ковалевих, Фонду Рокфеллера, Департаменту культури м. Мюнхена, Фундації Ледіґ-Ровольт, Департаменту культури м. Ґрац тощо.

16 січня 2009 року президент України Віктор Ющенко нагородив Оксану Забужко орденом княгині Ольги III ступеня. 2012 року вона отримала відзнаку Золотий письменник України.

У 2022 році прибуток, отриманий за три місяці з продажу книг Оксани Забужко — Польові дослідження з українського сексу і Планета Полин — польське видавництво перерахувало 24 тис. злотих на допомогу Україні.

Фотографи Ліберови

Костянтин та Влада Ліберови — фотографи, світлини яких бачив чи не кожен українець. До повномасштабної війни подружжя з Одеси було весільними фотографами. Зараз вони фотографують реалії війни.

Їхня мета — знімати й показувати історії, людей, емоції, справжнє життя. На своїй сторінці в Instagram вони публікують фото українців та розповідають їхні історії. Своїми фото вони привертають увагу світу до війни в Україні.

Сергій Жадан

Український поет, прозаїк, учасник гурту Жадан і Собаки, Сергій Жадан уміє підкорити серця своїми словами. Деякі літературні критики називають Жадана “сучасним Семенком” й виокремлюють окремий — “футуристичний” — ранній період його творчості.

У травні 2010 року журнал GQ вдруге висунув Жадана на звання Людина року в номінації Письменники за книгу Червоний Елвіс (перше висунення відбулося у 2008 році за Anarchy in the UKR).

Був активним учасником харківського Євромайдану. У 2016 році був нагороджений державною премією Українська книжка року, кошти від якої направив на допомогу дитячим установам Луганської області.

У 2017 році за особливий внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції був нагороджений премією Василя Стуса.

Зараз Жадан також проводить благодійні концерти, кошти з яких йдуть на підтримку ЗСУ та регіонів, що найбільше постраждали від війни. Наприклад, сьогодні, 23 серпня, в Києві відбудеться концерт Птах. Під час двох таких концертів у Львові вдалося зібрати 1 млн грн. Також гурт Жадан і Собаки під час виступів проводять благодійні аукціони.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко зробив багато для нашої кулінарної сфери. Насамперед він підтримував реформу шкільного харчування, яку ініціювала Олена Зеленська, та розробляв рекомендоване меню.

Зараз у своїх стравах він відтворює українські традиції, нагадує нам про автентичні страви та закликає куштувати українське.

Окрім цього, Євген Клопотенко зміг добитися того, щоб український борщ був під захистом ЮНЕСКО. Євген Клопотенко й Марина Соботюк разом з Міністерством закордонних справ України попіклувалися про те, щоб борщ занесли до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Крім цього, на стримінговій платформі Netflix з’явився фільм Євгена Клопотенка про борщ. Закликаємо і тебе переглянути, щоб дізнатися більше про нашу головну страву.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна є почесним послом ООН та засновницею фонду Маша.

До того ж вона активно бореться проти домашнього насилля. Раніше разом з фондом Твоя опора організовувала Charity weekend, де люди могли жертвувати кошти на благодійність, а натомість дізнаватися щось нове та корисне для себе. На одному з таких заходів підіймалося питання сексуальної освіти дітей та їхньої безпеки в інтернеті. Кошти з цих заходів були спрямовані до дитячих будинків.

Зараз Фонд Маша має програму стабілізації емоційного стану жінок і дітей, які постраждали від війни, спеціально розроблену фахівцями в галузі психотерапії та посттравматичних синдромів.

Марина Вязовська

Українці здобувають перемоги й на науковому фронті. Цьогоріч українка Марина Вязовська стала другою жінкою в історії, яка виграла медаль Філдса. Цю премію часто називають Нобелівською премією з математики й вручають раз на чотири роки.

Науковиці вдалося розв’язати 400-річну задачу, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі. За це й отримала нагороду.

Шоу-біз

Тарас Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя — не лише музикант, а й молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні та заступник співголови Ради з молодіжних питань. Також його призначили речником Ради.

Тополя зазначав, що Рада з молодіжних питань має зробити максимум для того, щоб думки молоді з усіх куточків України були почуті.

Після початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя зі своїми колегами вирушив на Харківський напрямок. Там музиканти виконували завдання парамедиків, рятуючи бійців. За півроку їхній підрозділ вивели, тож гурт виступає за кордоном і збирає гроші на потреби України.

Окрім цього, Антитіла анонсували стадіонне шоу в тимчасово окупованому місті Ялта на південному узбережжі Криму на 23 серпня 2024 року.

— Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті й прикрасити жовто-блакиттю та сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму, — йдеться у повідомленні гурту.

Варто також пригадати їхній хіт з Ed Sheeran 2steps, яким заслуховувався весь світ. А для нас це була чергова можливість нагадати про війну в Україні та про нашу боротьбу.

Jerry Heil та Alyona Alyona

Українська співачка та композиторка Jerry Heil та реп-виконавиця Alyona Alyona були популярними серед українців, їхні пісні засідали в голові. Вони обидві є новим поштовхом у розвитку української музичної сфери.

Після повномасштабного вторгнення вони об’єдналися в дует та випустили не одну пісню, яка знайшла відгук у серцях українців. Вони також запрошували до виконання закордонних колег, наприклад у пісні KUPALA про свято Івана Купала має свій куплет німкеня Ela. Пісня стала хітом, адже має поєднання народних мотивів та сучасного репу.

Jerry Heil розвиває українську музику, додає у свої пісні етномотиви та пише пісні на актуальну для українців тему, композиції стають близькими українцям, адже вони знаходять там себе.

Виконавиці давали благодійні концерти за кордоном, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ.

Андрій Хливнюк

Український співак Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до лав ТрО. Пісня Ой у лузі червона калина у його виконанні стала символом нашої боротьби та отримала світову популярність. Разом із гуртом Pink Floyd на кавері пісні зібрали понад 600 тис. фунтів.

Артист продовжує поєднувати службу на фронті та благодійні концерти. Нещодавно він давав концерт у Лондоні. Під час свого інтерв’ю розповів про війну в Україні та закликав допомагати нам.

Святослав Вакарчук

Гурт Океан Ельзи десятки років в українському музичному просторі. Чи не кожна пісня — хіт, який подобався не лише українцям, а й іноземцям.

Святослав Вакарчук від початку повномасштабного вторгнення їздить Україною, зокрема в найгарячіші точки, та підтримує дух військових і мирних жителів. За весь час повномасштабної війни Океан Ельзи дав уже понад 205 концертів у зоні бойових дій, часто за один день таких виступів може бути декілька у різних місцях.

Також гурт збирає кошти на благодійних концертах за кордоном.

Ахтем Сеітаблаєв

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв у своїх роботах розповідав про репресії проти кримських татар. Так фільм Хайтарма зображує депортацію кримських татар у травні 1944 року.

Ця стрічка отримала премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях Найкращий фільм року та Найкращий ігровий фільм. Також кінокартину визнали найкращим фільмом, а Сеітаблаєва найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі Кімерія в Термолі.

Протягом 2017 року Ахтем Сеітаблаєв зняв воєнну драму про оборону донецького аеропорту під назвою Кіборги. Герої не вмирають.

Сеїтаблаєв у 2017 році отримав Орден За заслуги III ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

А на початку 2022 року — Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України Золотий Хрест.

У 2023 році також у прокат вийшов фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва Мирний 21. Стрічка розповідає реальну історію гідності та вірності військових на Луганщині, які попри вплив російської пропаганди не зрадили присягу України.

Джамала

У 2016 році співачка Джамала випустила пісню 1944 про історію кримських татар та депортацію. З цією піснею вона виступила на Євробаченні, розповіла на багатомільйонну аудиторію історію кримськотатарського народу та здобула перемогу для України.

Співачка виступає з концертами за кордоном та збирає гроші для ЗСУ. На одному з виступів у Німеччині їй вдалося зібрати €67 млн. Крім цього, на благодійному аукціоні вона продала сукню, в якій відкривала Євробачення-2017.

Джамала з перших днів повномасштабного вторгнення закликає світ допомагати Україні, виступала за повернення бійців Азову.

Співачка також отримала премію за видатне лідерство серед артистів від Атлантичної ради в США.

Військові

Кожен військовий та військова

З першого дня повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист нашої країни. Черги до військкоматів здавалися нескінченними.

Війна в Україні триває вже майже десять років, останні півтора року — повномасштабна.

Ми вдячні кожному військовому та військовій, усім, хто причетний до захисту та оборони нашої країни. Кожен з оборонців жертвує своїм здоров’ям та навіть життям. Щодня вони витримують тяжкі бої з ворогом, який переважає чисельно.

Тому не забуваймо дякувати нашим захисникам та захисницям не лише словами, а й справами. Навіть маленький донат може стати частиною таких необхідних дронів, автівок, тепловізорів чи медичного спорядження.

Юлія Паєвська (Тайра)

Парамедикиня Юлія Паєвська, також відома як Тайра, заснувала добровольчий медичний підрозділ Янголи Тайри, який врятував сотні поранених мирних жителів і військовослужбовців.

У березні 2022 року окупанти взяли її у полон, коли вона допомагала в евакуації мирних жителів Маріуполя. 17 червня 2022 року Тайру вдалося повернути з полону.

Після повернення з полону вона розповідала про пережиті жахи, дала свідчення для Гельсінської комісії у США. Також вона розповідала, як треба поводитися та спілкуватися з тими, хто повернувся з полону.

У травні 2023 року стало відомо, що Тайра збирається взяти участь в Іграх нескорених. Паєвська зазначила, що її участь у майбутніх змаганнях має на меті нагадати світу про те, що спорт не може бути поза політикою. Також Тайра потрапила до рейтингу 100 жінок 2022 року від BBC.

Масі Найєм

Масі Найєм — український військовий та адвокат, засновник юридичної компанії. Ще до повномасштабного вторгнення Росії воював на Сході. Після 24 лютого 2022 року повернувся до війська. У червні минулого року Масі підірвався на міні та дістав важке поранення.

Зараз разом із колегами Масі Найєм запустив сайт, який допомагає військовим пройти бюрократичний шлях від поранення до оформлення необхідних документів та державної допомоги Правовий навігатор.

Валерій Маркус

Валерій Маркус — український військовий, письменник, засновник благодійного фонду Markus Foundation.

У 2014 році у складі 25-ї бригади Маркус звільняв Краматорськ і Жданівку, брав участь у боях за Вуглегірськ, Шахтарськ, Добропілля, Комунар та Дебальцеве. Тоді він вирішив показувати у соціальних мережах армійське життя, результати боїв та обстрілів.

Після повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. У квітні 2022 року Валерію Маркусу разом з капітаном Іваном Шаламагою запропонували сформувати й очолити 47-й окремий стрілецький батальйон.

З жовтня по листопад 2022 року 47-ий окремий штурмовий полк проходив переформування як 47-ма окрема механізована бригада, яка отримала назву Ма́ґура.

Кожен українець та українка

Пам’ятаєш слова нашого легендарного Кузьми Скрябіна: “Країна починається з тебе, наведи порядок у своїй голові”?

Кожен українець та українка за кордоном — це обличчя нашої країни. Кожен з нас робить Україну кращою у своїй сфері. І ми можемо й надалі змінювати її на краще. Підтримувати реформи, позбуватися корупції, не смітити у своєму подвір’ї, підтримувати та допомагати іншим. Ставати толерантнішими, інклюзивнішими, добрішими. Не забуваймо донатити для потреб військових, поранених, переселенців, відбудови України.

Пам’ятай: разом — ми сила! Ми вже неодноразово це доводили, за нами перемога!

Попри те, що ми вміємо об’єднуватися, серед нас все ж виникають суперечки, адже усі ми обпалені війною. Раніше ми розповідали, чому українці шукають ворогів усередині.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.