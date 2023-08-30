Если мы не будем это производить, украинцы будут искать истории где-то еще. Каким было завершение Одесского кинофестиваля

Без громких празднований, красной дорожки, но с украинским кино — на Буковине завершился 14 Одесский международный кинофестиваль. В том году его проводили заграницей, одновременно в нескольких европейских странах. В этом году в целях безопасности фестиваль временно переехал в Черновцы.

Авторы лент, представленных на международном кинофестивале — а это 30 фильмов из 46 в целом, — говорят: им никто не делает поблажек только потому, что они из Украины.

Сейчас среди зрителей наиболее популярны документальные ленты, а также о войне.

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Хорошее кино о войне может быть и художественным, и документальным, — уверена зрительница Александра Линтовская.

Исполнительный директор ICTV, ICTV2 и руководитель направления Starlight DOC Анастасия Штейнгауз убеждает: о войне сейчас нужно не просто говорить, а кричать, давать зрителю разный контент. Однако для этого нужно иметь должное финансирование.

— Если мы не найдем финансирования для того, чтобы производить часы развлекательного контента, украинцы будут вынуждены искать его где-нибудь: это могут быть турецкие сериалы, но также может быть и российское производство, — объясняет она.

Эксперты говорят, что мир сейчас нуждается в разных историях: о любви, документальных и войне.

Большинство фильмов на 14 Одесском международном кинофестивале было представлено в Украине впервые. Если ты ещё не знаком/(-а) с лучшими отечественными киноработами, предлагаем тебе список таких в нашем другом материале.

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