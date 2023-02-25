Верят, что жив, и ждут дома — черкасские актеры провели спектакль в честь своего пропавшего без вести коллеги

Болезненную проблему без вести пропавших подняли актеры кукольного театра в Черкассах. Их коллега и друг Юрий Мяус, как и тысячи других сознательных мужчин, 25 февраля в прошлом году пошел в военкомат.

Воевал в подразделении разведки на разных направлениях. А с 19 мая связь с ним исчезла. Его нет ни в списках пленных, ни в списках погибших, говорят родные. И таких сейчас много.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и отметить 41-й День рождения Юрия, актеры организовали действо под названием Не спектакль. Здесь и торт со свечами, и песни под гитару, и разговоры друзей.

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Он всегда улыбался, вежливый, всем скажет комплименты. Всегда по душам поговорит, пошутит, — так описывают Юрия его коллеги.

Сейчас известно лишь то, что мужчина исчез под Попасной при выполнении боевого задания. Семья и друзья верят, что Юрий живой и рано или поздно сможет вернуться домой.

Во время войны тысячи людей лишились связи с родными. Однако твоей бедой могут воспользоваться мошенники. Читай, как не стать жертвой аферистов во время поиска пропавших без вести.

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