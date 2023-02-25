Вірять, що живий, і чекають вдома — черкаські актори провели виставу на честь свого зниклого безвісти колеги

Болісну проблему безвісти зниклих підняли актори лялькового театру в Черкасах. Їхній колега і друг Юрій Мяус, як і тисячі інших свідомих чоловіків, 25 лютого торік пішов до військкомату.

Воював у підрозділі розвідки на різних напрямках. А від 19 травня зв’язок із ним зник. Його немає ані у списках полонених, ані у списках загиблих, кажуть рідні. І таких нині — багато.

Щоби привернути увагу до цієї проблеми та відзначити 41-й День народження Юрія, актори організували дійство під назвою Не вистава. Тут і торт зі свічками, і пісні під гітару, і розмови друзів.

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Він завжди усміхнений, чемний, усім скаже компліменти. Завжди щиро поговорить, пожартує, — так описують Юрія його колеги.

Нині відомо лише те, що чоловік зник під Попасною під час виконання бойового завдання. Родина та друзі вірять, що Юрій живий та рано чи пізно зможе повернутись додому.

Під час війни тисячі людей втратили зв’язок з рідними. Однак твоєю бідою можуть скористатися шахраї. Читай, як не стати жертвою аферистів під час пошуку зниклих безвісти.

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