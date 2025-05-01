Lifestyle

Фрукты замерзли: спасем ли урожай после апрельских холодов и чего ждать от цен

Мария Дзюба, редактор сайта 01 мая 2025, 07:00
Фрукты замерзли: спасем ли урожай после апрельских холодов и чего ждать от цен
Фото Pexels
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