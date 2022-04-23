Бесплатное водительское удостоверение для женщин-переселенок: как автошкола в Днепре помогает ВПО

В Днепре одна из автошкол на бесплатной основе обучает вождению женщин, вынужденно покинувших свои дома.

Лекции по теории проходят дистанционно — в онлайн-режиме. Все для того, чтобы женщины могли быстро и уверенно перевозить свои семьи в безопасные места.

Чтобы бесплатно пройти обучение и получить водительские права, нужно подать заявку на сайте автошколы и заполнить анкету. Руководитель школы говорит, что услуга набирает незаурядную популярность — заявки подали уже 200 претенденток.

В настоящее время автошкола работает в обычном режиме. Кроме бесплатной учебы добавилось и волонтерство: сотрудники собирают гуманитарную помощь для внутриперемещенных лиц, преимущественно для женщин и детей. Смотри, как местный бизнес работает на победу Украины.

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