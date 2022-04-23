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Бесплатное водительское удостоверение для женщин-переселенок: как автошкола в Днепре помогает ВПО

Кристина Венгеляускайте 23 апреля 2022, 14:00

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0:02:40
Евакуація тварин із зоопарків під час війни в Україні
Вывозят прямо под обстрелами — как эвакуируют животных из Харьковского зоопарка
0:09:21
Леся Нікітюк розповіла про волонтерство
Мне помогает вера людей: Леся Никитюк поделилась историями, что заставили ее плакать
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