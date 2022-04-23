Безкоштовне водійське посвідчення для жінок-переселенок: як автошкола у Дніпрі допомагає ВПО

У Дніпрі одна з автошкіл на безоплатній основі навчає водіння жінок, які вимушено залишили свої домівки.

Лекції з теорії відбуваються дистанційно — в онлайн-режимі. Усе заради того, щоб жінки могли швидко та впевнено перевозити свої родини у безпечні місця.

Щоб безкоштовно пройти навчання та отримати водійське посвідчення, потрібно подати заявку на сайті автошколи та заповнити анкету. Керівник школи каже, що послуга набирає неабиякої популярності — заявки подали вже 200 претенденток.

Нині автошкола працює у звичному режимі. Окрім безкоштовного навчання додалось і волонтерство: співробітники збирають гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, переважно для жінок та дітей. Дивися, як місцевий бізнес працює на перемогу України.

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Війна позбавила багатьох українців власних автівок, але й змусила задуматися, де брати нові та як отримати водійське, щоб возити гуманітарку чи людей до кордону. Читай про найважливіші зміни для водіїв під час війни.