Без бензина и без денег. Самые популярные мошеннические схемы с топливом

Ситуация с бензином остается трудной, поэтому по стране активизировались мошенники, которые зарабатывают на схемах с топливом. Директор консалтинговой группы A-95 Сергей Куюн рассказал о самых распространенных схемах мошенничества.

Он сообщил, что схемы мошенничества с бензином не новые и уже использовались ранее, однако сейчас активизировались.

Какие мошеннические схемы с бензином

Основные схемы мошенничества — это фальшивые купоны или заправочные станции, — говорит Кюн.

Схема работает так: мошенник просит перевести деньги на карту, а затем отправляет купон на заправку, но в большинстве случаев человек остается и без купона, и без денег. Мошенник также может отправить талончик, но на заправочной станции окажется, что он фальшивый и не будет работать.

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Сергей Куюн также говорит, что не стоит покупать топливо вне заправочной станции, потому что происхождение бензина неизвестно. Он может быть низкого качества, что может отрицательно повлиять на работу машины.

Кроме того, ты должен(-а) быть очень осторожным(-ой) при использовании канистр с бензином. Они могут протекать, их испарения могут быть опасны, а курение рядом с канистрами может вызвать пожар и т.д.

Какая ситуация в Украине с бензином

До сих пор ситуация с топливом в Украине остается напряженной, но она может улучшиться, если люди начнут ответственно его потреблять.

— Гражданам необходимо нести ответственность за потребление топлива, потому что на рынке существует нехватка. Топливо необходимо для наших Вооруженных Сил, критической инфраструктуры, добровольцев и других нужд. Оптимизируйте и минимизируйте свои движения, чтобы рынок мог приспособиться, — говорит эксперт.

Сергей Куюн сказал, что ситуация может улучшиться в ближайшем будущем, поскольку существует динамика роста поставки топлива.

Чем меньше мы будем использовать топливо сейчас, тем быстрее будет заполнен рынок. Конечно, бензин может подорожать, но он все равно будет.

Какой будет цена топлива, директор консалтинговой группы A-95 сказать не смог, но отметил, что как только страна сможет накопить запасы топлива и сможет нормализовать рынок, цена может снизиться.

Во время войны мошенники усилили свою работу во всех областях, даже наживаются на волонтерстве. Ранее мы рассказывали, как не пожертвовать средства мошенникам.