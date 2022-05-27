Без бензину і без грошей. Найпопулярніші шахрайські схеми з пальним та яка ситуація на ринку

Ситуація з бензином залишається складною, тому в Україні активізувалися бензинові шахраї. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів про найрозповсюдженіші схеми шахрайства.
Він повідомив, що схеми шахрайства з бензином насправді старі й були використані раніше, але зараз знов активізувалися.
Основні схеми шахрайства — це підроблені талони або картки автозаправних мереж, — каже Куюн.
Основні схеми шахрайства — це підроблені талони або картки автозаправних мереж, — каже Куюн.
Оборудка працює так: аферист просить переказати на картку гроші й натомість надсилає талончик на заправку, але у більшості випадків людина залишається без талончика і без грошей. Або ж аферист може все-таки надіслати талончик, проте на самій АЗС він виявиться фальсифікованим і не спрацює.
Також Сергій Куюн каже, що не варто купувати пальне поза межами АЗС, адже походження такого бензину невідоме. Він може бути поганої якості, що може негативно вплинути на роботу автівки.
А також треба бути дуже обережними при використанні каністр з бензином. Вони можуть протікати, можуть бути небезпечні випаровування, а паління біля каністр може призвести до пожежі тощо.
Поки що ситуація з пальним в Україні залишається напруженою, проте вона може покращитися, якщо люди відповідально ставитимуться до його споживання.
— Треба, щоб громадяни відповідально ставилися для споживання пального, адже на ринку є дефіцит. Паливо потрібне нашим ЗСУ, критичній інфраструктурі, волонтерам тощо. Оптимізуйте та мінімізуйте свої пересування, щоб ринок зміг підлаштуватися, — каже експерт.
Сергій Куюн сказав, що найближчим часом ситуація може покращитися, адже є динаміка по зростанню постачання пального.
Чим менше ми зараз будемо користуватися пальним, то ринок швидше наповниться. Звісно, що бензин може здорожчати, проте він все ж буде.
Чим менше ми зараз будемо користуватися пальним, то ринок швидше наповниться. Звісно, що бензин може здорожчати, проте він все ж буде.
Якою буде ціна на паливо директор Консалтингової групи А-95 сказати не зміг, проте зауважив: щойно держава зможе накопичити запаси палива та нормалізувати ринок, ціна може зменшитися.
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