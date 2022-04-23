Без ночных служений, зато с верой в сердце — как пройдет Пасха в разных областях Украины

Россияне отказались от Пасхального перемирия, поэтому Пасха в условиях военного времени будет мало чем отличаться от периода пандемии. Каждая область, в зависимости от ситуации, самостоятельно решает, как отмечать праздник Воскресения.

В Киеве и области в Пасхальную ночь время комендантского часа будет сокращено с 23:00 сегодня до 05:00 завтра. Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

Нужно быть внимательными, мы живем в условиях военного времени. Надо придерживаться комендантского часа, потому что он введен для сохранения жизни и покоя киевлян, — отметил мэр столицы.

Во Львовской области ограничение передвижения с субботы на воскресенье областная военная администрация вообще отменила. Но, например, во Львове в Пасхальную ночь священники не будут проводить ночных богослужений. Все ради безопасности верующих, ведь враг до сих пор атакует с неба.

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Так же и в Запорожье ночные службы отменили. В целях безопасности время комендантского часа продлили с 19:00 до 05:00. Святить корзины можно в субботу или воскресенье днем. Храмы полиция будет усиленно охранять.

Возле каждого храма есть объявления, где находятся ближайшие укрытия. Также будут люди, которые будут направлять в случае воздушной тревоги, — рассказывает священник православной церкви Владыка Фотий.

Читать по теме Как будут работать церкви в Запорожье на Пасху и когда святить паски Верующих призывают идти святить пасхи по одному человеку из семьи и избегать скоплений людей.

На Донбассе из-за ожесточенных боев повреждены чуть ли не все храмы, поэтому для гражданских богослужений не будет. Капелланы будут поддерживать военных и привезут им освященные паски.

Несмотря на войну и тревогу, украинцы покупают продукты для пасхальной корзины. Правда, скромнее, чем в предыдущие годы. Смотри, как украинцы готовятся к Пасхе и что покупают.