Lifestyle

Без ночных служений, зато с верой в сердце — как пройдет Пасха в разных областях Украины

Кристина Величанская 23 апреля 2022, 11:00

Больше видео
0:02:40
Евакуація тварин із зоопарків під час війни в Україні
Вывозят прямо под обстрелами — как эвакуируют животных из Харьковского зоопарка
0:09:21
Леся Нікітюк розповіла про волонтерство
Мне помогает вера людей: Леся Никитюк поделилась историями, что заставили ее плакать
ціни в Україні
Цены в Украине: будет ли новая волна подорожания продуктов
0:03:42
Як українці готуються до Великодня та що купують
Пасхи и колбаски: как украинцы готовятся к Пасхе и что покупают
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Великдень 2022 в Україні - як проходитиме святкування

Без ночных служений, зато с верой в сердце — как пройдет Пасха в разных областях Украины
0:02:40
Евакуація тварин із зоопарків під час війни в Україні
Вывозят прямо под обстрелами — как эвакуируют животных из Харьковского зоопарка
0:09:21
Леся Нікітюк розповіла про волонтерство
Мне помогает вера людей: Леся Никитюк поделилась историями, что заставили ее плакать
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 апреля
0:05:16
Маріуполь - кінотеатр
Хорошо, что в подвале было темно. Женщина рассказала о пережитом в окруженном Мариуполе
0:08:28
звернення зеленського 22 квітня
ВСУ – наш фундамент. На нем должна стоять крепость из национального единства. Новое обращение Зеленского
ціни в Україні
Цены в Украине: будет ли новая волна подорожания продуктов
Штурм Азовсталі
Хитрый шаг или просто страх? Почему Путин отказался от штурма Азовстали
Новини України онлайн
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:14
Перехоплені розмови російських військових 22.04.22
“Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой”: новые перехваченные разговоры оккупантов с родными
Больше видео
Евакуація тварин із зоопарків під час війни в Україні
Читать дальше
Вывозят прямо под обстрелами — как эвакуируют животных из Харьковского зоопарка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь