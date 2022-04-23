Без нічних служінь, проте з вірою в серці — як проходитиме Великдень у різних областях України

Росіяни відмовилися від Великоднього перемир’я, тож Пасха в умовах воєнного часу мало чим відрізнятиметься від періоду пандемії. Кожна область, залежно від безпекової ситуації, самостійно вирішує, як відзначати свято Воскресіння.
У Києві та області у Великодню ніч час комендантської години скоротять з 23:00 сьогодні до 05:00 завтра. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
Потрібно бути пильними, ми живемо в умовах воєнного часу. Треба дотримуватися комендантської години, тому що вона запроваджена для збереження життя та спокою киян, — зазначив мер столиці.
Потрібно бути пильними, ми живемо в умовах воєнного часу. Треба дотримуватися комендантської години, тому що вона запроваджена для збереження життя та спокою киян, — зазначив мер столиці.
На Львівщині обмеження пересування із суботи на неділю обласна військова адміністрація узагалі скасувала. Але, приміром, у Львові у Великодню ніч священники не проводитимуть нічних богослужінь. Усе задля безпеки вірян, адже ворог досі атакує з неба.
Так само і в Запоріжжі нічні служби скасували. Задля безпеки час комендантської години подовжили з 19:00 до 05:00. Святити кошики можна в суботу або неділю вдень. Храми поліція посилено охоронятиме.
Біля кожного храму є об’яви, де знаходяться найближчі укриття. Так само будуть люди, які направлятимуть у разі повітряної тривоги, — розповідає священник православної церкви Владика Фотій.
Біля кожного храму є об’яви, де знаходяться найближчі укриття. Так само будуть люди, які направлятимуть у разі повітряної тривоги, — розповідає священник православної церкви Владика Фотій.
На Донбасі через запеклі бої пошкоджені чи не усі храми, тож для цивільних богослужінь не буде. Капелани підтримуватимуть військових та привезуть їм освячені паски.
Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика. Щоправда, скромніше, ніж у попередні роки. Дивися, як українці готуються до Великодня та що купують.