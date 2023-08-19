Осуществить мечту детей о большой сцене, несмотря на войну! Как прошли Черноморские игры 2023 в Киеве

Выступить на этой сцене и получить заветное гран-при — мечта едва ли не каждого молодого исполнителя в Украине. В столице состоялся трехдневный фестиваль Черноморские игры 2023. Из-за российской агрессии его пришлось перенести из традиционного места — временно оккупированного Скадовска — в Киев.

Но организаторы приняли волевое решение: конкурс точно нужен, чтобы даже в условиях войны не забирать у детей мечту о большой сцене.

Как прошли Черноморские игры 2023

Вместе с юными талантами выступали звезды украинского шоу-бизнеса: Тина Кароль, Александр Пономарев, Михаил Хома, Jerry Heil, группы Антитела, KAZKA — и это лишь часть всех именитых гостей.

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А для участия в конкурсе было отобрано более 500 детей. Главной идеей уже 19-х Черноморских игр стала поддержка тех украинцев, которые из-за войны потеряли свои дома. На фестиваль в столице пригласили около тысячи вынужденных переселенцев.

Еще один стимул для молодых исполнителей — это выступления вместе со своими кумирами.

Организаторы уверены, что этот фестиваль должен стать дополнительной поддержкой для наших воинов на передовой. Ведь они воюют именно ради того, чтобы дать возможность детям Украины улыбаться.

Один из основателей Черноморских игр и первый ведущий фестиваля Александр Богуцкий уверен, что ВСУ делают все, чтобы юбилейные 20 игры прошли снова на украинском побережье Черного моря в свободном украинском Скадовске.

О том, кто ежедневно освобождает украинскую землю, украинские дети хорошо знают, убеждена вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. И пока дети вдохновляют бойцов приближать победу, сами же воины ВСУ вдохновляют детей на собственные, маленькие победы.

Черноморские игры 2023: кто победил

В этом году битва за гран-при была тяжелой как никогда. Желаемую же победу одержала 13-летняя Ева Генова из Ровенской области.

К сожалению, триумф собственной дочери не смог увидеть отец, который погиб 14 июля на фронте. Девочка поблагодарила маму, жюри и Вооруженные силы Украины.

Сейчас многие наши певцы и музыканты занимаются волонтерством, рассказывают миру о войне и стали на защиту страны. Ранее фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк в интервью рассказал о войне и благотворительных концертах.

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