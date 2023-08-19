Здійснити мрію малечі про велику сцену, попри війну! Як пройшли Чорноморські ігри 2023 у Києві

Виступити на цій сцені та отримати омріяне гран-прі — мрія чи не кожного молодого виконавця в Україні. У столиці відбувся триденний фестиваль Чорноморські ігри 2023. Через російську агресію його довелося перенести з традиційного місця — тимчасово окупованого Скадовська — до Києва.

Але організатори ухвалили вольове рішення: конкурс точно потрібен, щоб навіть в умовах війни не забирати у малечі мрію про велику сцену.

Як пройшли Чорноморські ігри 2023

Разом з юними талантами виступали зірки українського шоу-бізу: Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Jerry Heil, гурти Антитіла, KAZKA — і це лише частина від усіх іменитих гостей.

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А для участі в конкурсі відібрали понад 500 дітей. Головною ідеєю вже 19-их Чорноморських ігор стала підтримка тих українців, які через війну втратили свої домівки. На фестиваль у столиці запросили майже тисячу вимушених переселенців.

Ще один стимул для молодих виконавців — це виступи разом зі своїми кумирами.

Організатори впевнені, що цей фестиваль має стати додатковою підтримкою і для наших воїнів на передовій. Адже вони воюють саме заради того, щоб дати можливість дітям України посміхатися.

Один із засновників Чорноморських ігор і перший ведучий фестивалю Олександр Богуцький впевнений, що ЗСУ роблять усе, щоб ювілейні 20 ігри відбулися знову на українському узбережжі Чорного моря у вільному українському Скадовську.

Про те, хто щодня звільняє українську землю, українські діти добре знають, переконана віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. І допоки діти надихають бійців наближати перемогу, самі ж воїни ЗСУ надихають дітлахів на власні, маленькі перемоги.

Чорноморські ігри 2023: хто переміг

Цьогоріч битва за гран-прі була запеклою як ніколи. Омріяну ж перемогу отримала 13-річна Єва Генова з Рівненщини.

На жаль, тріумф власної доньки не зміг побачити батько, який 14 липня загинув на фронті. Дівчинка подякувала мамі, журі та Збройним силам України.

Зараз багато наших співаків та музикантів займаються волонтерством, розповідають світу про війну та стали на захист країни. Раніше фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк в інтерв’ю розповів про війну та благодійні концерти.

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