Для тех, кто потерял все: открытие модульного городка в Бородянке

Жителей Бородянки, которые потеряли собственные дома, заселили в первом в Киевской области модульном городке.

В поселке установили 160 модулей, то есть можно разместить 352 местных. В домиках есть все необходимое – жилые комнаты, душевые, игровые, столовые. Кроме того, при необходимости, в комнатах можно включить отопление.

Как рассказывает одна из жительниц такого городка, внутри есть абсолютно все: постель, полотенца, посуда. Волонтеры уже успели предоставить все необходимые продукты.

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Над белыми домиками, кроме украинского, развевается еще и польский флаг. Это бесплатная помощь правительства Польши. На открытие приехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польские компании будут активно участвовать в восстановлении, но прежде всего нужно оборонить Украину.

Польский премьер-министр говорит, что надо выгнать российские войска из украинских земель и это та цель, которую ВСУ реализует посредством помощи свободного мира.

Уже вскоре такие же пункты для временного проживания построят в Буче, Макарове, Иванкове, Гостомеле, появление их анонсируют и в Черниговской области.

Однако поляки не перестают помогать украинцам и на территории своей страны. Читай, как и где украинцам получить медицинскую помощь в Польше.