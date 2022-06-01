Lifestyle

Для тех, кто потерял все: открытие модульного городка в Бородянке

Кристина Величанская 01 июня 2022, 23:31

Больше видео
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб
0:08:49
Епіфаній про незалежність УПЦ Московського патріархату від Москви
Стала ли УПЦ Московского патриархата независимой от Москвы — объяснил Эпифаний
0:03:12
Критичний імпорт в Україні
Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80% — что такое критический импорт и как он работает
Смотреть больше

Последние видео
0:03:39
Модульне містечко у Бородянці

Для тех, кто потерял все: открытие модульного городка в Бородянке
0:04:26
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Шантаж бензоколонкой уже ни на кого не действует! Сколько будет стоить России нефтяное эмбарго от ЕС
0:05:28
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Россияне совсем потеряли совесть — Ким о жестоких обстрелах Николаевской области в День защиты прав детей
0:04:33
волонтери
День с волонтерами – смотри, как живут и помогают благотворители во время войны
0:03:36
Українські діти листуються з Борисом Джонсоном
Отпечатки ладошек вместо тысячи слов — как украинские дети Борису Джонсону письмо писали
0:04:33
Ситуація в Херсонській області 01.06.2022 - окупанти вимкнули зв'язок
Без интернета и мобильной связи —информационная блокада Херсонской области продолжается. Есть ли шанс на восстановление?
Оріхів
Ситуация ежедневно ухудшается, эвакуируют людей — что известно о событиях в Запорожье
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті
Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб
Больше видео
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Читать дальше
Шантаж бензоколонкой уже ни на кого не действует! Сколько будет стоить России нефтяное эмбарго от ЕС

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь