Lifestyle

Для тих, хто втратив усе: відкриття модульного містечка у Бородянці

Христина Величанська 01 Червня 2022, 23:31

Більше відео
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Світ дорослих провалив цей день — Дар’я Герасимчук про День захисту прав дитини під час війни
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
0:08:49
Епіфаній про незалежність УПЦ Московського патріархату від Москви
Чи стала УПЦ Московського патріархату незалежною від Москви — пояснив Епіфаній
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Дивитись більше

Останні відео
0:03:39
Модульне містечко у Бородянці

Для тих, хто втратив усе: відкриття модульного містечка у Бородянці
0:04:26
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС
0:05:28
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Росіяни зовсім втратили совість — Кім про жорстокі обстріли Миколаївщини на День захисту прав дітей
0:04:03
волонтери
День з волонтерами – дивись, як живуть і допомагають благодійники під час війни
0:03:36
Українські діти листуються з Борисом Джонсоном
Відбитки долоньок замість тисячі слів — як українські діти Борису Джонсону листа писали
0:04:33
Ситуація в Херсонській області 01.06.2022 - окупанти вимкнули зв'язок
Без інтернету та мобільного зв’язку — інформаційна блокада Херсонщини триває. Чи є шанс на відновлення?
Оріхів
Ситуація щодень погіршується, евакуюють людей — що відомо про події на Запоріжжі
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті
Винищують цілі міста, аби уникнути сутичок із ЗСУ: Маляр про контрнаступ українців і тактику ворога
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Світ дорослих провалив цей день — Дар’я Герасимчук про День захисту прав дитини під час війни
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
Більше відео
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Читати далі
Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь