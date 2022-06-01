Для тих, хто втратив усе: відкриття модульного містечка у Бородянці

Жителів Бородянки, які втратили власні оселі, заселили в першому на Київщині модульному містечку.

У селищі встановили 160 модулів, тобто можна розмістити 352 місцевих. У будиночках є все необхідне — житлові кімнати, душові, ігрові, їдальні. Крім того, за потреби, у кімнатах можна ввімкнути опалення.

Як розповідає одна з мешканок такого містечка, у середині є абсолютно все: постіль, рушники, посуд. Волонтери встигли вже надати усі необхідні харчі.

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Над білими будиночками, окрім українського, майорить ще й польський прапор. Це безкоштовна допомога уряду Польщі. Тож на відкриття приїхав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Польські компанії будуть брати активну участь у відбудові, але насамперед потрібно оборонити Україну.

Польський прем’єр-міністр говорить, що треба вигнати російські війська з українських земель і це та мета, яку ЗСУ реалізовує за допомогою вільного світу.

Уже невдовзі такі ж пункти для тимчасового проживання зведуть у Бучі, Макарові, Іванкові, Гостомелі, появу їх анонсують і на Чернігівщині.

Однак поляки не перестають допомагати українцям і на території своєї країни. Читай, як і де українцям отримати медичну допомогу в Польщі.