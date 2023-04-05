Два джипа и “скорая” за домашнюю выпечку! У волонтеров из Франковска есть свой секрет

Рогалики, шоколадные каштаны и еще много лакомств. В одной из церквей Ивано-Франковска прихожанки еженедельно пекут на продажу 40 кг печенья.

За вырученные деньги от домашней выпечки уже собрали на “скорую” и два внедорожника.

Одну “скорую” переоборудовали и два джипа. То есть, три автомобиля мы отправили за печенье на передовую.

– Работаем, сколько у нас хватает времени, – рассказывает волонтер Оксана.

Сейчас также смотрят

У каждого волонтера личная мотивация – их родственники защищают Украину. Надежда здесь ради двух младших братьев.

– Брат говорит: “Надя, это настолько приятно, когда ты идешь, вокруг уже развалившиеся дома, и старушка выходит и дает тебе кусочек хлеба или что угодно. Это настолько приятно! Ходи, пока можешь”. Я им обещаю, что буду ходить, – вспоминает волонтер Надежда.

Поющая надежда Украины! Как юная волонтер из Львовской области собирает сотни тысяч гривен на ВСУ, смотри в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!