Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет

Рогалики, шоколадні каштани та ще чимало ласощів. В одній з церков Івано-Франківська парафіянки щотижня печуть на продаж 40 кг печива. За прибуток від домашньої випічки вже зібрали на “швидку” та два позашляховики.

Одну швидку переобладнали та два джипи. Тобто, три авто ми відправили за печиво на передову.

— Працюємо, скільки в нас вистачає часу, розповідає волонтерка Оксана.

У кожної волонтерки особиста мотивація – їхні родичі боронять Україну. Надія тут задля двох молодших братів.

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— Брат каже: “Надя, це настільки приємно, коли ти йдеш і вже розвалені будинки, і старенька бабуся виходить і дає тобі кусочок хліба або будь-що. Це настільки приємно! Ходи, поки можеш”. Я їм обіцяю, що ходитиму, — згадує волонтерка Надія.

Співуча надія України! Як юна волонтерка з Львівської області збирає сотні тисяч гривень на ЗСУ, дивись у нашому матеріалі.

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