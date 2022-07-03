Его эвакуировали четыре раза! Где сейчас работает легендарный Луганский вуз им. Дидоренко

Луганский университет внутренних дел имени Дидоренко – вуз с легендарной историей.
Университет прямо-таки перемололи жернова российской оккупации. Его эвакуировали четыре раза.
Месяц назад Луганский вуз перевезли в Ивано-Франковск. Вместе с заведением переехало большинство курсантов и преподавателей.
Месяц назад Луганский вуз перевезли в Ивано-Франковск. Вместе с заведением переехало большинство курсантов и преподавателей.
Более того, чтобы вступить именно в Дидоренко, так по-семейному называют вуз, абитуриентам пришлось выезжать из оккупированных сел, выезжать через Россию, Беларусь и Польшу, чтобы попасть во Франковск.
Мотивация курсантов и поступающих доказывает – наша Украина непобедима и неделима.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие европейские университеты принимают украинцев во время войны.