Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка

Луганський університет внутрішніх справ імені Дідоренка — виш із легендарною історією.

Університет просто таки перемололи жорнова російської окупації. Його евакуйовували чотири рази.

Місяць тому Луганський виш перевезли в Івано-Франківськ. Разом із закладом переїхала більшість курсантів і викладачів.

Ба більше, щоб вступити саме в Дідоренка, так по-родинному називають виш, абітурієнтам довелося виїжджати з окупованих сіл, рушати через Росію, Білорусь та Польщу, щоб потрапити у Франківськ.

Зараз також дивляться

Мотивація курсантів та вступників доводить – наша Україна непереможна та неподільна.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які європейські університети приймають українців під час війни.