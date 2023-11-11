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В Украине растет количество инсультов. Как распознать и оказать первую помощь в “золотые часы”

Cергей Костеж, Журналист программы Факти-ICTV 11 ноября 2023, 08:00
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