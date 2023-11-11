В Украине растет количество инсультов. Как распознать и оказать первую помощь в “золотые часы”

Инсульт — коварный враг, который может застать врасплох. Как противостоять этой болезни в условиях войны, как пройти реабилитацию и преодолеть последствия инсульта? Почему в Украине растет количество инсультов и чем чревато бойцам на фронте — обо всем этом в сюжете.

Инсульт: история Максима Недвига

Каждое утро он выходит на стадион на пробежку и делает упражнения. В свои 48 лет одесский бизнесмен Максим Недвига выглядит просто замечательно. Поэтому трудно поверить, что совсем недавно он был на грани жизни и смерти.

Я шел на деловую встречу, которая должна была состояться в центре города. Я иду и вдруг чувствую, что у меня вся правая сторона тела перестала работать, — вспоминает Максим.

У человека, который чувствовал себя вполне здоровым, неожиданно случился инсульт прямо посреди улицы. В тот момент он еще не знал, что счет идет буквально на минуты. Инсульт — одна из тяжелейших болезней и вторая среди всех причин смертности.

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Случается неожиданно — один из сосудов головного мозга закупоривается или наоборот разрывается, происходит кровоизлияние. В результате часть мозга теряет возможность получать свежую кровь, а с ней — кислород и питательные вещества, без чего человек просто погибает.

Причины инсульта

Главные причины инсульта — высокое давление, стресс, заболевания сердца, курение и малоподвижный образ жизни — типичны для современного человека, но с начала полномасштабного вторжения украинцы получили еще один дополнительный фактор риска.

Если вражеские атаки нарушают сон украинцев, это повышает риск инсульта.

— Нарушение ночного сна повышает риск гипертонии, ожирения, сердечно-сосудистых болезней, повышает риск даже онкологических заболеваний, — рассказывает врач-невролог Юрий Фломин.

Регулярные воздушные тревоги влияют не только на психоэмоциональное состояние, но и на сосуды, реагирующие незаметно для нас. Отдельная история — инсульты среди военных.

Андрей пошел добровольцем на фронт и получил тяжелое ранение, а когда ему удаляли осколок, случился инсульт. Молодого парня выходили в реабилитационном центре Recovery врачи и жена Яна. Инсультные центры Украины теперь пополняются участниками боевых действий, но речь не только о тех, кто получил ранения.

Как оказать помощь при инсульте

Врачи говорят, что при инсульте крайне важно успеть в так называемые “золотые часы”. Если успеть оказать помощь в первые четыре часа после инсульта, у пострадавшего самые высокие шансы выжить и восстановить речь и способность двигаться.

Чтобы своевременно оказать помощь, нужно вовремя распознать, что у человека именно инсульт.

Как распознать инсульт без врача

Прежде всего, если человек внезапно падает, не может сориентироваться в пространстве, теряет речь или не координирует свои движения, нужно немедленно вызвать скорую.

Далее попроси человека улыбнуться. Если он сделает это лишь частью лица, то, скорее всего, проблема есть.

Во-вторых, попроси человека закрыть глаза и прикоснуться к носу вслепую кончиками пальцев. Если он может это сделать, скорее всего, у него все хорошо с мышечной памятью и эта функция организма не повреждена.

Не надо думать, что болезнь — это одно, а реабилитация — совсем другое. Опытные врачи говорят: начинать восстанавливаться от инсульта нужно практически сразу, чтобы мозг “не закис”. Но гораздо лучше, конечно, не доводить до инсульта.

Как снизить риск инсульта

Врачи советуют есть меньше жирного, не жертвовать сном ради работы, отказаться от курения, меньше сидеть в гаджетах и больше двигаться.

А лучше — начать делать хотя бы простейшую зарядку, потому что во время войны мы должны не киснуть, а наоборот — больше заботиться о здоровье, чтобы защитить не только себя, но и родных и страну.

Узнай также, как определить болезнь по языку: почему он меняет цвет и о чем это говорит.

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