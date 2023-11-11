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В Україні більшає інсультів. Як розпізнати та надати першу допомогу у “золоті години”

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 11 Листопада 2023, 08:00
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