В Україні більшає інсультів. Як розпізнати та надати першу допомогу у “золоті години”

Інсульт — підступний ворог, що підкрадається зненацька. Як протистояти цій хворобі в умовах війни, як пройти реабілітацію та перебороти інсульт? Чому в Україні кількість інсультів зростає та чим загрожує бійцям на фронті — про все це у сюжеті.

Інсульт: історія Максима Недвига

Кожного ранку він виходить на стадіон на пробіжку та робить вправи. У свої 48 років одеський бізнесмен Максим Недвига виглядає просто чудово. Тому так складно повірити, що зовсім нещодавно він був на межі життя та смерті.

Я йшов на ділову зустріч, яка мала відбутися в центрі міста. Я отак іду, і раптом відчуваю, що в мене вся права сторона тіла припинила працювати, — згадує Максим.

У людини, яка почувала себе цілком здоровою, несподівано стався інсульт просто посеред міської вулиці. Тоді він ще не знав, що рахунок іде буквально на хвилини. Інсульт — одна з найтяжчих хвороб і друга серед усіх причин смертності.

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Стається зненацька — одна з судин головного мозку закупорюється або навпаки розривається, стається крововилив. Частина мозку втрачає можливість отримувати свіжу кров, а з нею — кисень та поживні речовини, без чого людина просто гине.

Причини інсульту

Головні причини інсульту — високий тиск, стрес, захворювання серця, паління та малорухливий спосіб життя — типові для сучасної людини, але від початку повномасштабного вторгнення українці отримали ще один додатковий фактор ризику.

Якщо ворожі атаки порушують сон українців, це також підвищує ризик інсульту.

— Порушення сну нічного підвищує ризик гіпертонії, ожиріння, серцево-судинних хвороб, підвищує ризик, зрештою, навіть онкологічних захворювань, — розповідає лікар-невролог Юрій Фломін.

Регулярні повітряні тривоги впливають не тільки на психоемоційний стан, але й на судини, які реагують непомітно для нас. Окрема історія — інсульти серед військових.

Андрій пішов добровольцем на фронт і отримав важке поранення, а коли видаляли уламок стався інсульт. Молодого хлопця виходжували у реабілітаційному центрі Recovery лікарі та дружина Яна. Інсультні центри України тепер поповнюються учасниками бойових дій, але мова не лише про тих хто отримав поранення.

Як надати допомогу при інсульті

Лікарі кажуть, що при інсульті вкрай важливо встигнути у так звані “золоті години”. Якщо встигнути надати допомогу в перші чотири години після інсульту, тоді у постраждалого найвищі шанси вижити та відновити і мову, і здатність рухатись.

Щоб вчасно надати допомогу, треба вчасно розпізнати, що у людини саме інсульт.

Як розпізнати інсульт без лікаря

Найперше, якщо людина раптово падає, не може орієнтуватися в просторі, втрачає мову або не координує свої рухи, треба негайно викликати швидку.

Далі попроси людину посміхнутися. Якщо вона зробить це лише частиною обличчя, скоріш за все, проблема є.

По-друге, попроси людину закрити очі й доторкнутися до носа наосліп кінцівками пальців. Якщо вона може це зробити, найімовірніше, у неї все добре з м’язовою пам’яттю і ця функція організму не пошкоджена.

Не треба думати, що хвороба — це одне, а реабілітація — зовсім інше. Досвідчені лікарі кажуть: починати відновлюватися від інсульту треба практично одразу, щоб мозок “не закис”. Але набагато краще не доводити до інсульту.

Як зменшити ризик інсульту

Лікарі радять їсти менше жирного, не жертвувати сном заради роботи, відмовитися від паління, менше сидіти у гаджетах, а більше рухатись.

А також робити хоч найпростішу руханку, бо у часи війни ми мусимо не киснути, а навпаки більше дбати про здоров’я, щоб захистити не лише себе, а й рідних і країну.

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