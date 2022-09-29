Устроил сюрприз — как муж художницы Евгении Гапчинской вернулся с фронта

Муж известной украинской художницы Евгении Гапчинской — Дмитрий Гапчинский — решил сделать семье сюрприз и вернулся домой с фронта. Смотри в нашем материале трогательное видео, как это было.

Дмитрий Гапчинский вернулся с фронта

Военный ВСУ Дмитрий Гапчинский устроил семье настоящий праздник. Кадры теплой встречи художница опубликовала в Instagram.

Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь! — подписала фото в сети Евгения Гапчинская.

Защитник Украины не забыл ни о жене, ни о дочери и подарил своим девочкам букеты хризантем.

Дмитрий Гапчинский не в первый раз идет на войну. В 2014 году он стал участником АТО. А когда началась полномасштабная война с Россией, без сомнений продолжил защищать Украину.

— Муж у меня резервист. Им в среду, 23 февраля, сказали явиться и быть в военкомате в пятницу, 25 февраля. То есть я знала, что муж пойдет на войну, — делится художница.

Евгения рассказала, в каком состоянии вернулся Дмитрий с передовой:

Он на 15 кг похудел, шесть зубов потерял, но он не отчаивается, не сдается, — рассказала художница в эфире одного из украинских телеканалов.

Смотри трогательное видео возвращения военного домой.

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