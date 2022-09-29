Влаштував сюрприз — як чоловік художниці Євгенії Гапчинської повернувся з фронту

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Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Вересня 2022, 14:00
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Партизани захищають країну у ворожому тилу. Хто вони насправді та як допомагають Україні

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