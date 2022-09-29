Влаштував сюрприз — як чоловік художниці Євгенії Гапчинської повернувся з фронту

Чоловік відомої української художниці Євгенії Гапчинської — Дмитро Гапчинський — вирішив зробити родині сюрприз і повернувся додому з фронту. Дивись у нашому матеріалі зворушливе відео, як це було.

Дмитро Гапчинський повернувся з фронту

Військовий ЗСУ Дмитро Гапчинський влаштував родині справжню несподіванку. Кадри теплої зустрічі художниця опублікувала в Instagram.

Дякую Богу за несподівану радість! Дякую ЗСУ за наше життя! — підписала фото в мережі Євгенія Гапчинська.

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Дмитро Гапчинський не вперше йде на війну. У 2014-му році він став учасником АТО. А коли почалася повномасштабна війна з Росією, без вагань продовжив захищати Україну.

— Чоловік у мене резервіст. Їм у середу, 23 лютого, сказали з’явитися і бути у військкоматі у п’ятницю, 25 лютого. Тобто я знала, що чоловік уже піде на війну, — ділиться мисткиня.

Євгенія розповіла, в якому стані чоловік повернувся з передової:

Він на 15 кг схуд, шість зубів втратив, але не впадає у відчай, не здається, — розповіла художниця в ефірі одного з українських телеканалів.

Дивись зворушливе відео повернення військового додому.

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