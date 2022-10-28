Там есть сильные песни — Pianoбой поделился подробностями Нацотбора на Евровидение-2023

Нацотбор на Евровидение-2023 продолжается. Организационный комитет предоставил полный список из 36 претендентов на участие в конкурсе от имени Украины.

Музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона о нынешнем Нацотборе на Евровидение, а также поделился тенденциями среди песен украинских исполнителей.

По его словам, музыкантам во время войны и тотальной неопределенности очень тяжело. Кто-то сменил профессию, кто-то уехал за границу, а кто-то просто на эмоциональном дне и не может вернуться к творчеству.

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Моя работа не только музыкальная, но и психологическая тоже. Некоторых музыкантов я лично приглашал, мотивировал, даже уговаривал, чтобы они сели и создали трек, — делится Pianoбой.

И это дало свои результаты — участники представили более 350 песен разных стилей, из которых теперь нужно выбрать десять финалистов.

— Мне хотелось бы, чтобы в этом году в финале было как минимум 30 артистов. Потому что там есть сильные песни. Музыка очень важна сейчас. Мне приятно, что удалось столько артистов “подтянуть” на отбор, — признается Шуров.

Этот песенный конкурс — еще одно доказательство того, что украинская музыка не остановилась, а продолжает развиваться.

Напомним, что Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Читай, как и где именно состоится финал песенного конкурса.

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