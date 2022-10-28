Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023

Нацвідбір на Євробачення-2023 триває. Організаційний комітет представив повний список з 36 претендентів на участь у конкурсі від імені України.

Музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про цьогорічний Нацвідбір на Євробачення, а також поділився тенденціями серед пісень українських виконавців.

За його словами, музикантам під час війни та тотальної невизначеності дуже важко. Хтось змінив професію, хтось виїхав за кордон, а хтось просто на емоційному дні та не може повернутись до творчості.

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Моя робота не лише музична, а й психологічна теж. Деяких музикантів я особисто запрошував, мотивував, навіть вмовляв, щоб вони сіли й створили трек, — ділиться Pianoбой.

І це дало свої результати — учасники представили понад 350 пісень різних стилів, з яких тепер потрібно обрати десять фіналістів.

— Мені б хотілось, щоб цього року у фіналі було як мінімум 30 артистів. Тому що там є сильні пісні. Музика є дуже важливою зараз. Мені приємно, що вдалось стільки артистів “підтягнути” на відбір, — зізнається Шуров.

Цей пісенний конкурс — ще один доказ того, що українська музика не зупинилась, а продовжує розвиватись.

Нагадаємо, що Євробачення-2023 пройде у Великій Британії. Читай, як та де саме відбудеться фінал пісенного конкурсу.

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