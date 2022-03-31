Как работает Новая почта в условиях войны: отделения и скорость доставки

Работа почты во время войны – это как кровеносная система в теле человека. Вадим Карпьяк в эфире телемарафона поинтересовался у операционного директора Новой почты Евгения Тафийчука, как работает компания в условиях военного положения.

Планируем в течение следующих двух недель практически восстановиться до довоенного состояния там, где это возможно, – рассказывает Евгений.

По его словам, есть проблемы со скоростью в центральных и восточных регионах. В большинстве своем они связаны с блокпостами, ведь раньше Новая почта транспортировала товары в ночное время. А сейчас нужно отстаиваться до утра.

Люди могут рассчитывать на плюс один день от обычной доставки.

Смотрите полное интервью в видео.

Как работает Новая почта во время войны

Новая почта продолжает работать, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Но следует отметить, что графики работы отделений и скорость доставки в отдельных частях Украины отличаются от привычных.

В настоящее время в Украине работают 2007 отделений и 6667 почтоматов. А также Новая почта возобновила курьерскую доставку.

В компании советуют узнавать о ближайшем почтовом отделении через чат-бот в Телеграмм.

Узнать график работы отделений в своем городе можно на сайте компании.

Ранее мы рассказывали, как работает Укрпочта во время войны в Украине.