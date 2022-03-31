Як працює Нова пошта в умовах війни: відділення та швидкість доставки

Робота пошти під час війни — це як кровоносна система у тілі людини. Вадим Карп’як в ефірі телемарафону поцікавився в операційного директора Нової пошти Євгена Тафійчука, як працює компанія в умовах воєнного стану.

Плануємо протягом наступних двох тижнів практично відновитися до довоєнного стану там, де це можливо, — розповідає Євген.

За його словами, є певні проблеми зі швидкістю у центральних та східних регіонах. Здебільшого вони пов’язані з блокпостами, адже раніше Нова пошта транспортувала товари у нічний час. А зараз потрібно відстоюватись до ранку.

Люди можуть розраховувати на плюс один день від звичної доставки.

Дивіться повне інтерв’ю у відео.

Як працює Нова пошта під час війни

Нова пошта продовжує працювати попри повномасштабне вторгнення Росії на Україну.

Але варто зазначити, що графіки роботи відділень і швидкість доставки в окремих частинах України відрізняються від звичних.

Наразі в Україні працюють 2007 відділень та 6667 поштоматів. А також Нова пошта відновила кур’єрську доставку.

У компанії радять дізнаватися про найближче поштове відділення через чат-бот у Телеграм.

А дізнатись графік роботи відділень у своєму місті можна на сайті компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працює Укрпошта під час війни в Україні.