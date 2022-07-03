Образовательный процесс под гул ракет: как адаптируют школы к военным реалиям в Украине

Образовательный процесс в Украине для студентов начнется уже 15 августа, а вот для школьников чуть позже – 1 сентября. Однако родителей и преподавателей волнует вопрос безопасности и формата обучения.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал о работе по адаптации образовательного процесса к условиям войны.

Самое главное – безопасность всех участников образовательного процесса.

Обучение в учебных заведениях офлайн будет проходить по согласованию с областными военными администрациями. Будут сформированы специальные комиссии, которые проверят школы и университеты и решат, в каком формате будет проходить образовательный процесс.

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Если есть возможность опасности, то будет вводиться дистанционный или смешанный формат.

Также существует необходимость в обеспечении паспортом безопасности заведения и планами эвакуации в бомбоубежище. Все родители должны быть проинформированы, в каких условиях будут учиться их дети.

В случае, если места в бомбоубежище будет не хватать всем участникам образовательного процесса, то будут предоставлены рекомендации для разделения обучения на две смены.

Могут ли родители выбрать формат обучения

Кроме того, родители могут сами решить, как будут учиться их дети. Существует вариант дистанционного и приватного формата, а также даже экстерната.

Выбор в цивилизованной стране является наиболее важным условием.

Могут ли учителя выбрать формат обучения

Если комиссия приведет к выводу, что заведение может возвращаться на офлайн-обучение, то учителя должны, безусловно, вернуться на рабочее место.

Однако если ситуация будет признана опасной для участников образовательного процесса, то обучение будет проходить в онлайн-формате.

Об учебном процессе на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Министерство образования и науки Украины может обеспечить только дистанционное образование для всех желающих, как это было в прошлом учебном году.

Что касается решения об исключении российских произведений из украинской школьной программы, то оно будет принято в ближайшее время. А о том, есть ли замена имперским классикам, рассказала доктор филологических наук и литературовед Вера Агеева.

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