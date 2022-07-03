Освітній процес під гул ракет: як адаптують школи до воєнних реалій в Україні

Освітній процес в Україні для студентів розпочнеться вже 15 серпня, а ось для школярів трохи пізніше – 1 вересня. Однак батьків та викладачів хвилює питання безпеки та формату навчання.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет розповів про роботу з адаптації освітнього процесу до умов війни.

Найголовніше — безпека всіх учасників освітнього процесу.

Навчання у закладах освіти офлайн буде відбуватись за погодженням з обласними військовими адміністраціями. Будуть сформовані спеціальні комісії, які перевірять школи та університети та вирішать, у якому форматі буде проходити освітній процес.

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Якщо існує можливість небезпеки, то буде запроваджуватись дистанційний або змішаний формат.

Також існує необхідність у забезпеченні паспортом безпеки закладу та планами евакуації до бомбосховища. Усі батьки мають бути проінформовані, у яких умовах будуть навчатись їх діти.

У разі, коли місця у бомбосховищі не вистачатиме для усіх учасників освітнього процесу, то будуть надані рекомендації для розділення навчання на дві зміни.

Чи можуть батьки обрати формат навчання

Крім того, батьки можуть самі вирішити, яким чином будуть навчатись їх діти. Існує варіант дистанційного та приватного формату, а також навіть екстернату.

Вибір у цивілізованій країні є найбільш важливою умовою.

Чи можуть вчителі вибрати формат навчання

Якщо комісія зробить висновок, що заклад може повертатися на офлайн-навчання, то вчителі мають безумовно повернутись на робоче місце.

Однак, якщо ситуація буде визнана небезпечною для учасників освітнього процесу, то навчання відбуватиметься в онлайн-форматі.

Про навчальний процес на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Міністерство освіти та науки України може забезпечити лише дистанційну освіту для усіх охочих, як це було і в минулому навчальному році.

Що ж стосується рішення про виключення російських творів з української шкільної програми буде ухвалено найближчим часом. А про те, чи є заміна імперським класикам, розповіла докторка філологічних наук та літературознавиця Віра Агеєва.

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