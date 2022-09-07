Четвертого сезона Крепостной не будет! Причины закрытия украинской костюмированной драмы

Полномасштабная война наконец-то выгнала российских актеров с украинского телевидения. Каналы полностью разорвали связи с гражданами страны-террориста.

Под “санкции” попали и украинские деятели культуры, выбравшие работу на оккупанта во время войны. Сегодня украинское телепроизводство меняет свой подход к съемкам фильмов, сериалов и проектов.

Четвертый сезон Крепостной не выйдет на экраны

За развитием костюмированной русскоязычной драмы Крепостная три года вместе с Украиной наблюдали около 30 стран мира. Уже этой осенью зрители должны были увидеть финальный четвертый сезон.

По состоянию на февраль четвертый сезон Крепостной уже был на финальной стадии съемок. Когда российские ракеты полетели по всей территории страны, процесс остановили и не успели записать несколько последних сцен.

Их доснимали летом уже в Польше, которая с радостью помогла с локациями, техникой и командой. Остановить проект не могли, ведь есть обязательства перед польскими партнерами.

При этом финальные сцены были переписаны таким образом, чтобы исключить присутствие россиян на площадке и полностью убрать героев, которых играют российские актеры.

В эфире телеканала СТБ сериал не выйдет. Вместо этого его будут транслировать в странах Европы уже этой осенью.

Каждая серия будет идти с титрами благодарности ВСУ и историями участников съемочной группы, которые пошли на фронт для защиты родной страны. В дистрибуцию сериал выйдет в украинском дубляже без языка производства.

В День Независимости в прокат вышел украинский фильм Снайпер. Белый ворон. Главную роль в нем сыграл актер Павел Алдошин, который сейчас находится в рядах ВСУ.

Читай, что рассказал Павел Алдошин о съемках фильма Снайпер. Белый ворон и почему его стоит посмотреть.

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