Четвертого сезону Кріпосної не буде! Причини закриття української костюмованої драми

Повномасштабна війна нарешті вигнала російських акторів та інших медійників РФ з українського телебачення. Канали повністю розірвали зв’язки з громадянами країни-терориста.

Під “санкції” потрапили й українські діячі культури, які обрали роботу на окупанта під час війни. Нині українське телевиробництво змінює свій підхід до зйомок фільмів, серіалів та проектів.

Четвертий сезон Кріпосної не вийде на екрани

За розвитком костюмованої російськомовної драми Кріпосна три роки разом з Україною спостерігало близько 30 країн світу. Уже цієї осені глядачі мали б побачити фінальний четвертий сезон.

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Станом на лютий четвертий сезон Кріпосної вже був на фінальній стадії знімання. Коли російські ракети полетіли по всій території країни, процес зупинили та не встигли записати кілька останніх сцен.

Їх дознімали влітку вже в Польщі, яка радо допомогла з локаціями, технікою та командою. Зупинити проект не могли, адже є зобов’язання перед польськими партнерами.

Тож фінальні сцени були переписані так, щоб виключити присутність росіян на майданчику та повністю прибрати героїв, яких грають російські актори.

В ефірі телеканалу СТБ серіал не вийде. Натомість його транслюватимуть у країнах Європи вже восени.

Кожна серія йтиме з титрами подяки ЗСУ та історіями тих учасників знімальної групи, які пішли на фронт для захисту своєї Батьківщини. У дистрибуцію серіал піде в українському дубляжі без мови виробництва.

На День Незалежності в прокат вийшов український фільм Снайпер. Білий ворон. Головну роль у ньому зіграв актор Павло Алдошин, який зараз перебуває в лавах ЗСУ.

Читай, що розповів Павло Алдошин про зйомки фільму Снайпер. Білий ворон та чому його варто подивитись.

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