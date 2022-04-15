Латинские Z и V теперь табу! Почему украинские компании срочно делают ребрендинг

За 50 дней с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в нашем сознании многое изменилось. В том числе и отношение к символам, которые для всего мира уже стали новой свастикой.

Они вызвали много проблем для украинских компаний и брендов, в названиях и логотипах которых фигурируют латинские буквы Z и V.

Так, украинская рок-группа Беz обмежень после полномасштабного вторжения России в Украину поняла, что латинская буква Z в названии неприемлема. Ведь она ассоциируется у всех только с военной техникой оккупантов, из которой безжалостно убивают наших людей и разрушают города.

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Мы просто отказались от написания логотипа с латинской буквой Z, сменили ее на кириллическую “з”, — говорит фронтмен группы Сергей Танчинец.

Смотри, какие компании и бренды оказались в неудобном положении, сколько будет стоить ребрендинг и кто за это должен платить.

Украинцы отказываются не только от рашистских символов, но и от языка агрессора. Известная украинская актриса Наталья Денисенко дала советы, как приучить ребенка к украинскому языку.