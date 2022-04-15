Латинські Z і V тепер табу! Чому українські компанії терміново роблять ребрендинг  

За 50 днів від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в нашій свідомості багато чого змінилось. Зокрема і ставлення до символів, які для всього світу вже стали новою свастикою.

Вони спричинили багато проблем для українських компаній і брендів, у назвах і логотипах яких фігурують латинські літери Z та V.

Так український рок-гурт Беz обмежень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрозумів, що латинська літера Z у назві неприйнятна. Адже вона асоціюється у всіх лише з військовою технікою окупантів, з якої безжально вбивають наших людей та руйнують міста.

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Ми просто відмовилися від написання логотипу з латинською літерою Z, змінили її на кириличну “з”, — говорить фронтмен гурту Сергій Танчинець.

Дивися, які ще компанії та бренди опинилися у незручному становищі, скільки коштуватиме ребрендинг та хто за це має платити.

Українці відмовляються не тільки від рашистських символів, але й від мови агресора. Відома українська акторка Наталка Денисенко дала поради, як привчити дитину до української мови.