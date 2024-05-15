Переписали на родню! О мобилизации авто и какие хитрости придумали украинцы

Ситуация в Украине из-за войны остается крайне сложной, напряжение в обществе только нарастает, а фронт нуждается в подкреплении. Новый закон о мобилизации несколькими пунктами задел еще одну часть украинцев — владельцев автомобилей.

В более чем семь раз возросло количество передарений автомобилей. Владельцы распродают или переписывают свои автомобили на родных, ведь автомобиль могут мобилизовать.

И хотя норма не новая и действует еще с 2022 года, однако Верховная Рада внесла некоторые изменения.

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В законе не указано, какие именно авто могут быть изъяты, однако законотворцы подчеркивают: это касается транспорта, который особенно необходим армии. Это озвучил нардеп Федор Вениславский.

— Речь идет, прежде всего, об автомобилях повышенной проходимости: пикапы, внедорожники, грузовые и специальные транспорты. Такие машины могут использоваться для перевозки личного состава, оружия, а также для установки пулеметов и гранатометов, — пояснил он.

Изымать авто прямо на улице никто не будет: военные сделают запрос потребностей, ТЦК совместно с МВД и местными властями поставят соответствующие машины на учет, и только потом машину могут забрать.

Владельца об этом предупредят. Автомобили перед этим оценят, чтобы в случае потери владелец получил компенсацию. Если средство уцелело, после демобилизации его вернут. Изымать авто будут прежде всего у предприятий.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект о добровольной мобилизации заключенных. Что это означает и какие условия, мы рассказывали раньше.

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