Переписали на рідню! Про мобілізацію авто та до яких хитрощів вдаються українці

Ситуація в Україні через війну залишається вкрай складною, напруга у суспільстві лише наростає, а фронт потребує підкріплення. Новий закон про мобілізацію кількома пунктами зачепив ще одну частину українців — власників автомобілів.

У понад сім разів зросла кількість передарувань автомобілів. Власники розпродують чи переписують свої авто на рідних, адже автомобіль можуть мобілізувати.

І хоч норма не нова і діє ще з 2022 року, однак Верховна Рада внесла деякі зміни.

Зараз також дивляться

У законі не зазначено, які саме авто можуть бути вилучені, однак законотворці підкреслюють: це стосується транспорту, який особливо необхідний армії. Це озвучив нардеп Федір Веніславський.

— Йдеться насамперед про автомобілі підвищеної прохідності: пікапи, позашляховики, вантажний та спеціальний транспорт. Такі машини можуть використовуватися для перевезення особового складу, зброї, а також встановлення кулеметів та гранатометів, — пояснив він.

Вилучати авто просто на вулиці ніхто не буде: військові зроблять запит потреб, ТЦК спільно з МВС та місцевою владою поставлять відповідні машини на облік, і лише потім автівку можуть забрати.

Власника про це попередять заздалегідь. Авто перед цим оцінять, щоб у разі втрати власник отримав компенсацію. Якщо засіб уціліє, після демобілізації його повернуть. Вилучатимуть авто насамперед у підприємств.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект про добровільну мобілізацію увʼязнених. Що це означає та які умови, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.