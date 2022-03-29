Моя война. В Украине создали военный дневник, где каждый может рассказать свою историю

В Украине создали специальный ресурс, где можно рассказывать миру о пережитых ужасах наступления России.

Таким образом, авторы проекта хотят познакомить Запад с непосредственными участниками войны — мирными жителями украинских городов.

Надо зайти на сайт Моя Война. Зарегистрироваться и начать вести свой военный дневник. Через две недели здесь собрали полтысячи историй — и это только начало.

Ресурс позволит найти через соцсети авторов историй, договориться с людьми об интервью или просто помочь им.

Всем пострадавшим — это шанс быть услышанными.

Идею было предложено в Ассоциации инновационного и цифрового образования, которые до войны создавали бесплатные ресурсы для онлайн-обучения. К разработке сайта присоединились волонтеры из IT-компаний.

Чтобы охватить большую аудиторию, истории автоматически переводятся на разные языки.

Надо обдумать несколько раз все, что ты хочешь опубликовать, особенно если это касается войны. Нельзя рассказывать о позициях украинских военных, потерях и месте нахождения техники. Это может играть на руку врагу, а тебя могут лишить свободы за такие фото или видео.