Моя війна. В Україні створили воєнний щоденник, де кожен може розповісти свою історію

В Україні створили спеціальний ресурс, де можна розповідати світу про пережиті жахіття наступу Росії.

Таким чином автори проекту хочуть знайомити Захід із безпосередніми учасниками війни — мирними мешканцями українських міст.

Потрібно зайти на сайт Моя Війна. Зареєструватись і почати вести свій воєнний щоденник. За два тижні тут зібрали півтисячі історій — і це лише початок.

Ресурс дозволить знайти через соцмережі авторів історій, домовитись із людьми про інтерв’ю чи просто допомогти їм.

Для усіх постраждалих – це шанс бути почутими.

Ідею запропонували в Асоціації інноваційної та цифрової освіти, які до війни створювали безкоштовні ресурси для онлайн-навчання. До розробки сайту приєдналися волонтери з IT-компаній.

Щоб охопити більшу аудиторію, історії автоматично перекладаються різними мовами.

Треба обдумати кілька разів все, що ти хочеш опублікувати, особливо, якщо це стосується війни. Не можна розповідати про позиції українських військових, втрати та місце перебування техніки. Це може грати на руку ворогу, а тебе можуть позбавити волі за такі фото чи відео.